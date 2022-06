Dalibora Večerku vytáhl z opavského dorostu trenér Radoslav Kováč a mladý obránce pod jeho vedením odehrál třiadvacet zápasů v nejvyšší soutěži. Nyní se bude snažit další přidat v barvách Sparty. Opava, která začíná letní přípravu v neděli zatím hlásí odchody. Do Olomouce zamířil brankář Tomáš Digaňa, do Karviné Jan Žídek, do Mladé Boleslavi Denis Darmovzal a v Pardubicích zakotvil Matěj Helešic. Otazník visí nad Jiřím Janoščínem, kterému vypršela smlouva a její prodloužení je zatím v řešení. Josefu Celbovi zase skončilo hostování z ostravského Baníku a v Opavě pokračovat nebude.