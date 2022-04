Poprvé ve své kariéře hledal fotbalový univerzál Jan Schaffartzik na opavském stadionu kabinu hostí. Na začátku letošní sezony se stal v klubu svého srdce nechtěným. Nové angažmá si našel poměrně rychle, sáhl po něm Jiří Jarošík, současný kouč Teplic, který ale sezonu začal v druholigovém Prostějově a Schaffartzika chtěl dokonce i na teplická Stínadla. „Do Opavy jsem se těšil strašně moc. Byl jsem i lehce nervózní. Když jsme přijížděli na stadion, bylo to pro mě hodně emoční. Připadalo mi to, jako když přijedete domů, tam někdo bydli a vás šoupne do pokoje pro hosty,“ popisoval své pocity Jan Schaffartzik. „Nervozitu jsem necítil ze zápasu, těch jsem odehrál spoustu, ale z toho těšení, z toho, že se postavím proti svým, přece jenom Opava je mou srdeční záležitostí. V klubu jsem působil snad dvacet let a na to se nedá zapomenout,“ doplnil zkušený fotbalista.

Jeho Prostějov nakonec prohrál 1:2. „Opava nehrála špatně. Měla velmi dobré pasáže,“ ocenil hru svého bývalého zaměstnavatele. Jan Schaffartzik, který nastoupil na pozici stopera. Při standardkách ale chodil dopředu. V prvním poločase se blýskl dalekonosnou střelou, zhruba ze čtyřicetimetrové distance, která pořádně vystrašila brankáře Digaňu. „Vykulil se ke mně balon. Měl jsem spoustu prostoru, řekl jsem si, že nebudu nic vymýšlet a vystřelím. Nakonec mi rána sedla a Digi s ní měl problémy,“ pousmál se rodák z Malých Hoštic.

Po závěrečném hvizdu domácí tým slavil vítězství. Jan Schaffartzik mířil pod kotel, kam si ho zavolali opavští fanoušci. „Zápas jsem si užil. Vyšlo počasí, přišlo hodně lidí. Jsem nadšený z opavských fanoušků. Už při rozcvičce vyvolávali moje jméno, stejně jak během zápasu, tak i po něm. Je to úžasný pocit. Na stadionu byli mí rodiče, kteří mě podporují během celé kariéry, i oni byli naměkko. Byl to pro ně, stejně jako pro mě, velký zážitek. Škoda jen, že na utkání nemohla má přítelkyně,“ poznamenal fotbalista, který má na kontě dvaašedesát prvoligových startů. „Je zvláštní, že přijedete na zápas jako soupeř a cítíte se jako doma,“ přidal ještě jeden postřeh.

Fanoušci Opavy po zápase dali Janu Schaffarttzikovi i dárkový koš. „Ten jsem dostal od fanoušků, kteří se točí okolo Džekyho, člověka, který fotbalem neskutečně žije. Chtěl bych poděkovat Džekymu, prostě všem, kteří Opavě fandí,“ podotkl Schaffartzík a dodal: „Pro mě je to takové zadostiučinění. Když se k vám tak lidi chovají, je to důkaz toho, že jste opravdu pro ten klub něco odvedl. Atmosféra se líbila i mým spoluhráčům, bylo to přece jenom jako v lize."

Na zápas Jana Schaffartzika v Opavě se přišla podívat i část basketbalové Opavy. „Jo, basketbalová ekipa také dorazila, ať už to byl Krik, Švanda, Kuřka nebo Paži. Psali jsme si před utkáním, říkali mi, že neví, komu mají fandit,“ pousmál se Jan Schaffartzik.

Fanoušci na něj nezapomněli. S tím, že by třeba dostal dres od klubového vedení, nepočítal. „To mě ani nenapadlo. Vím, jací lidé klub vedou, a od nich bych ani nic nečekal. Co vím jistě, oni se od fanoušků žádného vděku nedočkají, nezažijí to, co jsem prožil já ve středu. Mám z toho zápasu krásná videa a ta mi nikdo nevezme. Mohu si je kdykoliv pustit,“ řekl ještě Schaffartzik, který patřil do základní sestavy týmu, který Opavě vykopal ligu a zahrál si finále poháru.

A jak to vypadá se Schaffartzikovou fotbalovou budoucností? „Sedneme si po sezoně a uvidí se,“ zakončil.