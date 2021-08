/FOTOGALERIE/ Na hřišti lídra FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se představí v pátek představí opavští fotbalisté. Slezané se na rozdíl od pražské Dukly trápí. Jejich největším problémem je koncovka. Opavský kouč Roman West věří, že na Julisce to začne jeho svěřencům konečně padat.

Roman West | Foto: Deník/Petr Widenka

„Na zápas s Duklou se těšíme, a to z pohledu, že Dukla chce hrát fotbal, je aktivní směrem dopředu. Nejedná se o soupeře, který je zalezlý, to by nám mohlo sedět,“ řekl trenér SFC Opava. „Rádi bychom navázali na naše výkony ze zápasů proti Vlašimi a Brnu. Věřím, že konečně začneme proměňovat šance. Pokud se tak stane, můžeme být na Dukle úspěšní,“ je optimistou šéf opavské lavičky.