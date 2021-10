„Jsem šťastný, že jsme vyhráli, a to ještě jakým stylem,“ rozdával dobro náladu Roman West. Líbil se mu hlavně druhý poločas. „Ve druhém poločase jsme měli spoustu zajímavých akcí, dali jsme hezké góly. Tolik branek se nám pomalu nepodařilo vstřelit za celou sezonu. Všechno se nám sešlo,“ pokračoval čtyřicetiletý stratég.

Přitom v prvním poločase Žižkov kousal, dokonce vyrovnal na 1:1. „Jasná výhra se nerodila lehce. Důležité bylo, že se ním podařilo do poločasu vstřelit druhý gól. Zlomovým momentem byl gól na 3:1. Po něm se Žižkov položil,“ podotkl Roman West. „V závěru se na trávníku objevilo hned několik našich odchovanců. Musím říci, že to dohráli neskutečně famózně,“ rozplýval se trenér.

Šéf opavské lavičky překvapil tím, že pod hrot nasadil Didibu. „Je univerzálem. Dokáže hrát v záloze, obraně, na krajích. Dopředu jsme ho posunuli, protože nedáváme góly. Museli jsme něco udělat, navíc umí vystřelit. S Holíkem mu to sedlo. Vepředu jsme měli kvalitu a zkušenost,“ pochvaloval si trenér.

Druhý poločas připomínal hru kočky s myší. V tom prvním ale hosté zlobili, gólem na 1:1 měli dvě velké šance. „Špatně jsme zahráli aut. Šlo o nacvičenou situaci, která se do dané situace nehodila. Kluci to nevyhodnotili dobře, naštěstí nás podržel Tomáš Digaňa. Měli jsme i štěstí,“ přiznal Roman West.

V závěru se blýskl dvěma góly útočník Denis Kramář. „Věřím, že to byl přesně ten zápas, který potřeboval, aby si zvedl sebevědomí. Věřím, že další branky ještě přidá,“ prorokoval trenér. Naopak do zápasu vůbec nenaskočil Pisačič. „Luka se vytrácí, a to i na tréninku. Momentálně jsme se rozhodli hrát bez něj. Není ale všem dnům konec,“ řekl Roman West.

Nyní budou mít Opavští volno, zápas ve Varnsdorfu je kvůli covidu odložen. „Je to škoda, ale nedá se nic dělat. Pokud neseženeme soupeře, máme v plánu odehrát modelové utkání s vlastními hráči,“ uzavřel Roman West.