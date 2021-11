„Super výsledek, obrovsky vydřený, protože Sparta byla hodně fotbalová. Byl to velmi dobrý soupeř. V prvním poločase byla lepší, měla více ze hry,“ vracel se k zápasu opavský trenér Roman West. „My jsme vytěžili z minima maximum, kdy jsme dali dvě branky,“ dodal jedním dechcem čtyřicetiletý kouč.

I přes dvougólové vedení nebyl v opavské kabině v poločasové přestávce klid. „I když jsme v poločase vedli 2:0, musel jsem v kabině řvát, aby se hráči probudili. Přišlo mi, že jsme málo aktivní, nedostupovali jsme soupeře, Vypadalo to, že chceme zápas jen dohrát,“ štvalo Romana Westa. Poločasové dusno pomohlo. „V naší hře byla vidět změna. Byli jsme nebezpečnější, dostávali jsme se do šancí. Třeba geniálnímu lobu Holíka chyběl kousek. Vítězství jsme nakonec vydřeli a posunuli se do klidného středu tabulky,“ zdůraznil šéf opavské lavičky.

Utkání bylo hodně tvrdé, sudí Pechanec rozdal celkem jedenáct žlutých karet. „Bylo obrovsky tvrdé, agresivní, soubojové, a to především ze strany Sparty. Myslím si, že některé zákroky soupeřových hráčů měly být trestány tvrději,“ přidal další postřeh West. Vedle brankáře Digaňi byl hrdinou zápasu dvougólový střelec Matěj Helešic. „Vyšel mi před zápasový tip. Matějovi jsem předpovídal, že dá dva góly,“ pousmál se kouč Opavy.

V sestavě Sparty se objevil opavský odchovanec Dalibor Večerka, který na Letné hostuje. Dohoda obou klubů přitom jeho start neumožňovala. „Celá historie je jednoduchá. Sparta nás požádala, zda by Dalibor nemohl přece jen nastoupit, že má problémy se stopery. Osobně mi to nevadilo, řekl jsem, ať hraje,“ vysvětlil trenér vítězného týmu.

Opava šla do zápasu po vynucené covidové pauze. „Měl jsem trochu obavy z toho, že jsme se proti Žižkovi vystříleli. Naštěstí jsme dali v prvním poločase dva góly, které nám pomohly. Bylo vidět, že v první půli jsme se nebyli schopni dostat do tempa. Nyní máme opět volno, ale to vyplníme přípravným zápasem s Gornikem Zabrze. Šanci v něm dostanou hlavně hráči, kteří mají menší minutáž,“ nastínil Roman West.

Opava se v poslední době dostala do formy. Čelo tabulky už není pro ní až tak vzdálené. „Z prvních šesti kol jsme vytěžili jednu výhru. Teď jsme se posunuli do klidného středu. Soutěž je vyrovnaná. Poslední tří kola nám ukáži realitu,“ poznamenal trenér.

Pouze z tribuny sledoval zápas chorvatský útočník Luka Pisačič. „V minulém týdnu netrénoval, protože byl přetížení. Na zápas byl už ale připraven. Nicméně do nominace se nevešel,“ uzavřel Roman West.