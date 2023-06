Dolní Benešov spasil Vojtěch Osvěčík. Domácí útočník trefil v první minutě nastavení svému týmu tři body v zápase s Dolními Datyněmi. Jeho tým sice prohrával, nakonec slavil výhru 2:1.

Dolní Benešov vyhrál gólem v nastavení | Foto: Deník/Petr Widenka

„Do utkání jsme vstoupili velmi dobře. V prvních dvaceti minutách jsme si vytvořili převahu a snad čtyři gólové šance. Ani jednu jsme ale neproměnili,“ začal se zápasovým hodnocením trenér Dolního Benešova Dušan Harazim. Do první gólovky se dostal Skroch, který se snažil přelobovat brankáře Klimszu. Další šance měli Osvěčík a Labuda. „V koncovce jsme si počínali lehkomyslně,“ štvalo domácího kouče.

V dalším průběhu prvního poločasu se hra srovnalo. „Připadalo mi, že hráči si myslí, že to půjde samo. Opak byl pravdou,“ kroutil hlavou Dušan Harazim.

Vstup do druhého poločasu domácím nevyšel. „Začali jsme hrozně. Soupeř nás přitlačil, měl šance. Hodně nás podržel brankář Simkanič. Nakonec jsme přece jen inkasovali,“ pokračoval trenér.

Benešovští se ale dokázali zvednout. „Změnili jsme rozestavení na 3-5-2. To nám pomohlo,“ pochvaloval si dolnobenešovský stratég. V 73. minutě odcentroval Sobek a Jaroszek doklepl z úhlu míč do brány. V první minutě nastavení pak vběhl do vápna Osvěčík a nekompromisně upravil na konečných 2:1. „Za vítězství jsem rád. Musím ale uznat, že tentokrát jsme měli štěstí,“ zakončil Dušan Harazim.

Dolní Benešov – Dolní Datyně 2:1 (0:0)

Branky: 73. Jaroszek, 91. Osvěčík. Rozhodčí: Dvořák – Tomšík, Takáč. ŽK: Herich, Osvěčík, Sebrala – Cenek, Kaduch. Diváci: 50.

Dolní Benešov: Simkanič – Jaroszek, Moravec, Kaluža, Kalfas – Skroch (46. Sobek), Herich, Labuda, Sebrala, Svoboda (63. Večerek) – Osvěčík. Trenér: Dušan Harazim.