Trenére, jak jste připraveni na sobotní jarní premiéru s Vyškovem? Narazíte na soupeře, jehož herní styl vám nesedí. Bude to asi o velkém dobývání…

Věřím, že jsme připraveni velmi dobře, že jsme na první utkání nachystaní po všech stránkách. Mužstvo je zdravé, nažhavené. Generálku jsme až na posledních deset minut zvládli. Cítil jsem z týmu sílu, že dokáže vzdorovat i Brnu, které je suverénním lídrem druhé ligy. Samozřejmě Vyškov bude těžkým protivníkem, hráli jsme s ním doma, bylo to nepříjemné, když jsme vyhráli s odřenýma ušima 1:0. Ke konci zápasu na nás trochu přitlačili, měli tam nějaké možnosti, takže víme o jeho síle. Vyškovský kádr prošel v zimě změnami. Odešel například Fofana, který byl hodně nebezpečný v hlavičkových soubojích. Doplnili se o mladé kluky, ať už z Baníku, ze Slavie Praha, Slovácka. Došli nějací zahraniční hráči. Je to taková i trošku neznámá. Na druhou stranu zůstává stejný trenér, pravděpodobně to bude vycházet ze zabezpečené obrany, nějakého bloku bez většího presinku, spíše dobré dostupování. Budou hrát v rozestavení 4-4-2 nebo 4-2-3-1. Na to vše jsme nachystaní. Může to být tvrdé utkání, o řadě soubojích a třeba na zmrzlém terénu. Do Vyškova jedeme vyhrát a nic jiného než tři body nás nemohou zajímat.

Vraceli jste se v týdnu více k nezvládnutým posledním deseti minutám z Brna?

V hodnocení je to složité. V první řadě je třeba říci, že Brno k utkání nepřistoupilo úplně jak k mistráku, protože v poločase vystřídalo osm hráčů. Pokud někteří mají v osmdesáté minutě plnou porci, nebo jen třicet, tak to musí být někde znát. Rozložení sil je zvláštní a nevypovídá to mistrovskému utkání. Na druhou stranu jsme v osmdesáté minutě udělali zbytečný faul, ze kterého byl přímý kop, dostali jsme z toho gól, pak nešťastná rozehrávka v našem podání a bylo rozhodnuto. Mužstvo se totálně položilo, protože během minuty jsme ztratili vítězství. Věřím, že tyto nešťastné chyby se v mistráku opakovat nebudou. Další věc je, že jsme mohli v sedmdesáté minutě střídat tři hráče a nebo je tam dávat postupně a kouskovat hru. Pořád to bylo ale jen přípravné utkání. Všechno, co se na konci v tomto duelu odehrálo, se nemusí dít v mistrovském zápase.

Sestava ve Vyškově bude hodně podobná té v Brně?

Může být a nemusí. Máme konkurenci silných čtrnácti patnácti hráčů, kteří mohou promluvit do základní sestavy. Takže v sobotu před utkáním se bude vědět, v jakém složení nakonec nastoupíme.

Jak se dostal zpátky do tempa Jan Žídek, který celý podzim kvůli vážnému zranění vynechal?

Chtěli jsme, aby do přípravných utkání nastupoval postupně, aby se mu nic nestalo. Přece jen vážné zranění, dlouhá pauza, nějaký věk. Honza začal od začátku ledna trénovat plnohodnotně s mužstvem, všechno odpracoval, odtrénoval. Jediné úlevy měl v zápasech, že do nich naskakoval postupně. Ke konci přípravy odehrál celý zápas, vypadalo to velmi dobře, co se týká organizace hry, komunikace, rozehrávky, soubojového chování. Jsem přesvědčený, že je přípraven výborně.

Kdo nahradí Lukáše Holíka, který byl klíčovým hráčem? Nahoře tvořil hru…

Momentálně tam bude operovat Didiba a Pikul. Uvidíme, až se dostane do plné hry Darmovzal. Svým způsobem máme z čeho vybírat.

Jak vidíte jarní část z pohledu Opavy?

Z pohledu mého jako trenéra, tak i z pohledu hráčů chceme zápasy vyhrávat, chceme hrát nahoře a pokud to bude možné, chceme se porvat o baráž, druhé, třetí místo. Tam směřují všechny naše cíle, všechny myšlenky. Zda na to budeme mít, ukáže až realita jarních bojů. Může se stát, že po pátém kole budeme hrát střed tabulky, že nám to uteče. Pokud bychom se na konci sezony dostali na barážové příčky, byl by to velký úspěch.

Proslýchá se, že je na vás vyvíjen tlak, aby hráli hlavně mladí hráči, proto, aby se ukázali a dali posléze zpeněžit…

Může se to stát, ale z mého pohledu na fotbal hrají ti nejlepší, kteří si to v týdnu zaslouží. Od toho se to vyvíjí. Hrát budou ti nejlepší, tak abychom dosáhli na ty nejlepší výsledky.

Jak celkově vidíte jarní část z hlediska konkurence?

Myslím si, že všechny týmy ze spodku tabulky se snažily v rámci možností posílit. Nikdo není vyloženě na padáka. Vezměte si třeba Třinec, který posílil o Nešického, Dediče. To jsou hráči, kteří ještě loni hráli za Opavu ligu. Posílila Chrudim, která porazila Vlašim. I s těmito soupeři to bude hodně nepříjemné. Nahoře je Brno jasné, věřím, že do toho promluvíme my, béčko Sparty, Líšeň, Prostějov.