„Když dostanete vyrovnávací branku v poslední minutě, vždycky je to ztráta,“ přiznal po zápase trenér Líšně Milan Valachovič. „Měli jsme poslední desetiminutovku kvalitněji dohrát. Opava ve druhém poločase zjednodušila hru,“ pokračoval trenér hostujícího výběru. „První poločas ale nebyl špatný. Dařilo se nám získávat druhé balony, měli jsme dvě, tři šance, které jsme ale neproměnili,“ mrzelo Valachoviče. „Před utkáním bych bod bral, po něm jsem zklamaný,“ svěřil se.

„Myslím si, že jsme začali docela dobře kombinačně, drželi jsme balon. Byli jsme trpěliví, fungovala nám mezihra,“ vzal si slovo trenér SFC Opava Roman West, který přišel zápas hodnotit se zpožděním. „Řešil jsem poločasový problém, který jsme měli s realizačním týmem. Je to ale interní,“ nechtěl být kontrétní West. Třecím bodem má být údajně spolupráce většiny realizačního týmu se sportovním úsekem.

„Určitě mezihra, držení míče byla lepší, než v minulém duelu s Táborskem. Neztráceli jsme tolik balonů, akorát v prvním poločase jsme se do ničeho nedostali,“ povzdechl si trenér Opavy. „Spíše to bylo jen po šestnáctku, chyběla kvalitní přihrávka pod sebe, najít někoho, lepší centr, nebo zakončení,“ vytýkal svému týmu Roman West. Nakonec udělal Hnaníček penaltu a Málek poslal tým z předměstí Brna do vedení. „Jasná penalta. Celkově si myslím, že sudí pískali dobře,“ uznal kapitán SFC Opava Josef Hnaníček.

Do druhého poločasu poslal trenér West do hry Pisačiče na místo Kramáře, ale i tento útočník byl nulový. „Poslali jsme do hry Pisačiče, potom i Rataje, abychom měli větší tlak do vápna. Dostali jsme se do několika střel. Helešicovi neuznali gól. Škoda, že vyrovnání nepřišlo dříve,“ smutnil trenér Opavy.

Slezané doma ztrácejí pravidelně body. Jednou z jejich největší bolestí jsou útočné standardní situace. Ty jsou zatím nulové, byť se jím věnuje speciání pozornost i mimo realizační tým. „Domácí zápasy jsou jiné. Hrát před opavskými tribunami není jednoduché, ne každý to zvládne,“ přiznal West. „Před zápasem by byl bod málo, po utkání ho bereme. Dík patří našim skvělým fanouškům, kteří byli opět fantastičtí,“ pochválil trenér.

Na místo vykartovaného Didiby, naskočil do hry Denis Darmovzal. „Denis vstoupil do utkání velmi dobře, a to co se týká pohybu a mezihry. Byl kvalitní v práci s míčem,“ vyzdvihl výkon svého svěřence.