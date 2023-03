„Pro fanouška to bylo zajímavé utkání, padly čtyři branky, byl to fotbal nahoru, dolů. Upřímně mě tato remíza mrzí. Ztratili jsme vyhraný zápas,“ řekl po utkání opavský útočník, který právě na Hané naskočil do ligy.

Slezané přišli o vítězství v samotném závěru. Olomoučtí mladíci srovnali tři minuty před koncem. „Závěr jsme měli uhrát, i kdybychom balóny kopali na tribuny,“ poznamenal důrazný útočník, který s fotbalem začínal v brněnské Zbrojovce.

Za Sigmu odkopal v lize sedmašedesát zápasů, ve kterých vstřelil pět branek. Dá se říci, že měl proti svému bývalému zaměstnavateli zvýšenou motivaci. „Mám velkou motivací do každého utkání. Měl jsem informace, kdo s béčkem dorazí. Těšil jsem se, že se potkám s některými bývalými spoluhráči,“ svěřil se Jakub Yunis.

Kouč Hanáků Augustin Chromý byl za bod rád, chválil Opavu a Yunise

Jeho velká chvíle přišla ve druhém poločase. Dostal se do zakončení a balon uklízel k tyči. Už zvedal ruce nad hlavu. „Balon jsem viděl v brance. Jenomže se vytočil ven. Mohlo to být 3:1 a věřím, že v té chvíli by nám už výhru nikdo nevzal,“ klopil smutně oči bývalý mládežnický reprezentant.

Výkon Jakuba Yunise po utkání vyzdvihoval i olomoucký trenér Augustin Chromý. Fotbalista s iráckými kořeny svedl celou řadu těžkých soubojů s mladou obranou Hanáků. „Cítil jsem se dobře. Rozhodčí nechal zápasu volný průběh, bylo dobře, že nepískal každý kontakt,“ pochvaloval si fotbalista, který v minulosti naskočil i k několika utkáním za polské Katovice.

Opava vstřelila dvě branky ze standardních situací. Ty se ukazují jako silnou zbraní týmu ze slezské metropole. „Je to tak. Proti Sigmě jsme z nich dvakrát udeřili. Těžíme z výškové převahy, věřím, že tak to bude i v dalších zápasech. Vidím v nich velkou sílu našeho týmu. Ještě musíme chodit ve větším počtu do vápna a zavírat to na zadních tyčích z křídel,“ přidal další postřeh Jakub Yunis.

Opava zahazovala šance a ztratila vyhraný zápas

Pro jarní část naskakuje s novým číslem na dresu. „Jakmile skončil Denis Kramář uvolnila se desítka, mé oblíbené číslo, se kterým hraji téměř po celou kariéru. Hned jsem si vzal,“ vysvětlil.

V sobotu čeká na Opavské zápas v Drnovicích s ambiciózním Vyškovem. „Druhá liga je vyrovnaná. Porazit se dá každý. Do Drnovic pojedeme s vítěznou mentalitou,“ zakončil Jakub Yunis.