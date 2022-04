„Zápas jsme nezačali špatně. Měli jsme převahu i náznaky šancí. Bohužel po rohu jsme se dostali do pozice, kdy jsme prohrávali,“ začal utkání rozebírat opavský kouč Roman West. Nebylo to v letošní sezoně poprvé, kdy musel jeho tým dohánět jednogólové manko. „Je to k zamyšlení. V této situaci jsme se letos objevili počtvrté,“ poznamenal trenér SFC Opava.

Podívejte se: Opava zahazovala šance a má pouze bod

Do druhého poločasu naskočil místo Kopečného mladík Ščudla. „Byli jsme po krajích málo aktivní. Dostali jsme Ščudlu do hry a on ji oživil. Navíc jsme mohli dát na pravou stranu Helebranda, kde mu to svědčí lépe,“ podotkl Roman West.

Po přestávce se podařilo Opavským srovnat, když Helešic proměnil penaltu nařízenou za faul na Šiguta. „Vyrovnávací branka nás povzbudila. Měli jsme v závěru místy drtivý tlak, ze kterého vyústila spousta šancí. Bohužel jsme to střelecky nezvládli,“ litoval trenér Opavy. „Hlavně Matěj Helebrand měl dvě super šance. Celkově jsme dvakrát trefili brankovou konstrukci,“ vypočítával Roman West.

Opavští sice drží už osmi zápasovou neporazitelnost, ale v posledních dvou zápasech remizovala. „Brát remízu jako ztrátu, je složité. Šance měla i Příbram, dala tyčku. Za stavu 0:1 mohla jít do většího trháku. Ale na druhou stranu jsme více šancí měli my,“ zamýšlel se čtyřicetiletý stratég. „Mrzí mě, že jak nyní proti Příbrami, tak před týdnem v Líšni, jsme v závěru sáhli po třech bodech. Mohli jsme mít šest bodů, máme dva,“ povzdechl si trenér Opavy. „Teď musíme vyhrát na Žižkově, to je náš nejbližší cíl,“ zakončil.