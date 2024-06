Nový kouč Opavy toho jako hráč dokázal strašně moc. Zahrál si na prestižních fotbalových adresách, kde sbíral úspěchy. Je odchovancem Příbrami. Přes Drnovice se dostal do Liberce. Angažmá pod Ještědem mu vyloženě sedlo. Se Slovanem získal mistrovský titul. Vynikající výkony mu přinesly přestup do italského Udinese. Na řadu přišly tři úspěšné roky v Turecku, a to v barvách Besiktase a Bursasporu. S každým z těchto klubů vyhrál turecký titul a domácí pohár. Mistrovský pohár zvedl nad hlavu se Spartou. Do ligy pomohl Příbrami i ostravskému Baníku.

Tomáši, máte za sebou dvě trenérské štace. Nyní vás čeká třetí, a to v Opavě. Co rozhodlo o tom, že vaše kroky vedly právě do Slezska?

Ozval se mi Martin Latka. Naťukl mě, zda bych nechtěl jít do Opavy. Musím přiznat, že mě to oslovilo. Byl jsem půl roku doma, už mě svrběly nohy. Od bývalých spoluhráčů a i trenérů, kteří mají vazby na Opavu, jsem si zjistil nějaké informace. Dal jsem si dohromady plusy a novou výzvu přijal. Už se těším na sedmnáctý červen, kdy začínáme přípravu. Jsem na začátku trenérské kariéry, mám rád výzvy a věřím, že v Opavě to bude fajnový.

Naposledy jste trénoval v lize České Budějovice, ve kterých jste po dobrém začátku zažil hořký konec…

Každé angažmá má svá specifika. Závěr toho mého v Českých Budějovicích nebyl příjemný, to je ale fotbal. Přišel jsem tam z Příbrami, se kterou jsme vedli druhou ligu. Dynamo se nám podařilo zachránit v lize, bylo to wau. Bohužel druhý půlrok nám výsledkově nevyšel. Byly tam věci, které si nechám pro sebe. Člověk prožil novou zkušenost, která mu něco dala. Z Budějovic jsem si vzal ponaučení, které mi může pomoci právě v Opavě. Budějovice mi daly poprvé jako trenérovi šanci v lize. Poznal jsem hezká města a zažil i pozitiva. Do Opavy jdu zocelený a věřím, že budeme úspěšní.

Jako hráč jste v Opavě odehrál jeden specifický zápas, a to za ostravský Baník. Ten jste vedl dokonce z pozice kapitána.

Tento zápas mám v živé paměti. Vyhráli jsme horko těžko 1:0, hrálo se v bouřlivé atmosféře. Řeknu k tomu ještě něco, mám výhodu v tom, že jsem se nikdy nebil do prsou, že jsem Sparťan, Liberečák nebo Baníkovec. Jsem ale Příbramák, tam jsem se narodil a na tento klub nedám dopustit. Aktuálně jsem už ale hlavou v Opavě a udělám vše proto, abychom byli úspěšní.

Během hráčské kariéry jste posbíral celou řadu úspěchů. Máte mistrovské tituly, a to i zahraniční.

(Usměje se.) Asi jsem štístko. Jsem povahou ten, kdo chce patřit do vítězného týmu. Ale na druhou stranu dobře vím, že nic není zadarmo. Člověk musí mít vůli, být poctivý a makat, jedině tak můžete dojít daleko. Tohle chci přenést na opavské kluky.

Musím se zeptat ještě na příbramského bosse Jaroslava Starku…

Respektuji ho, je to člověk, který udělal pro příbramský fotbal straně moc. Bydlíme kousek od sebe. Přeji Příbrami, ať se co nejdříve vrátí zpátky do druhé ligy. Vím, že můj odchod do Českých Budějovic nebyl pro něj příjemný. Přece jenom jsme tenkrát vedli druhou ligu. Muselo to být pro něj malé zklamání, tak jsem to i cítil.

V pondělí jste byl oficiálně představen jako hlavní trenér Opavy. Nicméně o vašem realizačním týmu nebyla nikde ani zmínka. Ve hře byla varianta, že vaším asistentem se může stát Jiří Kohout, který naposledy trénoval Příbram.

Možnost s příchodem Jiřího Kohouta padla, vše je tak v řešení, jména zatím nechám v tajnosti. Jisté je, že vedoucím týmu bude David Baier, trenérem brankářů Martin Vaniak a kondičním koučem Ludvík Salamon, který přichází z Karviné. Co se týká asistentů, tak tipy mám. Chci, aby to bylo někdo ze zdejšího kraje. Realizák je strašně důležitý. Musí to být parťák a zároveň oponent. Věřím, že volba bude správná.

Vypadá to, že hráčský kádr projde změnami. Můžete už být v tomto směru konkrétnější?

Je pravdou, že skončí asi sedm, osm kluků. Mluvil už jsem s Ondráčkem, Málkem nebo Janoščínem. To jsou hráči, kteří by měli tvořit kostru. Určitě někdo přijde. Veškerou sportovní stránku řeším s Martinem Latkou, to je i můj přímý nadřízený, jak se říká hlavní guru. Určitě nám naše spolupráce bude klapat, a to i proto, že na fotbal máme stejný pohled.

Poslední dvě sezony nebyly v Opavě výsledkově ideální.

Nechci hodnotit práci předešlých trenérů, to mi ani nepřísluší. V Opavě nejsou špatní hráči. Jdu sem s jasnou vizí, a to hrát o nejvyšší příčky.

Opava potřebuje úspěch, jedině tak začnou opět chodit lidi na fotbal. Dá se očekávat, že bude na vás vyvíjen velký tlak.

To jednoznačně. Ale na tlak jsem zvyklý. Hrával jsem za Spartu, Baník, byl v Turecku. Na všech těchto štacích člověk pracoval pod velkým tlakem, stejně tak tomu bylo i v Českých Budějovicích. Takže toho se vůbec nebojím.