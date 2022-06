Opava začne v neděli přípravu, v týmu i Brazilec

Nabídku řídit opavský klub dostal přímo od zástupců radnice. Právě město Opava je majoritním vlastníkem Slezského FC Opava. „Jednal jsem přímo s primátorem města Tomášem Navrátilem. Nakonec můj příchod schválili zastupitelé. Kdybych tuto důvěru neměl, do Opavy bych nešel,“ poznamenal brzy třicetiletý manažer.

Aktuálně monitoruje situaci v klubu. Nicméně, byť jeho příchod schválili zastupitelé, tak rozhodovací pravomoci nemá. „Není to tak, že v pondělí mě zastupitelé schválili do funkce a já hned v úterý začnu konat. Čeká se na Valnou hromadu, která bude nejdříve za měsíc. Do té doby mám svázané ruce. Klub řídí stále pan Viktorin a stávající představenstvo,“ zdůraznil Lukáš Petřík.

Změna ve vedení klubu je podmíněna vložením deseti milionů korun na klubový účet. „Je to tak. Prvních pět se musí poslat do svolání mimořádné Valné hromady, druhá polovina do konce letošního kalendářního roku. Pevně doufám, že peníze budou brzy uvolněny,“ řekl budoucí předseda představenstva SFC Opava. „Souhlasím s tvrzením, že pokud by garantované finanční prostředky do kluby nedošly, je to konec druhé ligy v Opavě,“ řekl ještě. Lukáš Petřík je v současné době stále ještě zaměstnancem FC Hlučín. „Mám ale domluvu, že tento zaměstnanecký poměr v nejbližší době ukončím,“ prozradil.

Opava je podstatně větším klubem než Hlučín. „S tím souhlasím, práce se ale nebojím. Navíc v Hlučíně jsem pracoval pod lidmi, jakými jsou pánové Jančík, Hudeczek a Táč. Všechno úspěšní podnikatelé, kteří mi dali velmi dobrou školu. A z toho chci těžit. Klub pojede podle jasně nastavených pravidel a kdo je nebude akceptovat, nemůže být jeho součástí,“ zakončil Lukáš Petřík.