Roman Brhel dnes 22:24

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Vypadá to na zajímavý zápas s jedním velkým příběhem. Na opavské fotbalisty čeká v pátek brněnská Zbrojovka, jeden z aspirantů na postup. Opava bude ale žít jedním velkým návratem. Do zápasu bude připraven totiž naskočit hvězdný útočník Libor Kozák, a to po dlouhých šestnácti letech. Právě rodák z Brumovic by měl být silnou ofenzivní zbraní výběru trenéra Tomáše Zápotočného. Více už s koučem Slezanů v následujícím videorozhovoru. Páteční duel má výkop v 18 hodin.