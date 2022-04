„Zápas má dvě roviny. Domácí hrají zápas, ve kterém nemají kam uhnout. Jedině vítězství jim dává ještě teoretickou šanci na záchranu. My se potřebujeme dívat ale na sebe. Z posledních tří zápasů máme dvě remízy, a to je málo,“ poznamenal kouč SFC Opava Roman West a dodal: „Pokud se chceme nadále držet v horních příčkách, musíme Žižkov porazit. V posledních dvou utkáních jsme sahali v jejich závěrech po třech bodech, nakonec z toho byly jen remízy. To musíme nyní změnit.“