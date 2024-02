Aktuálně čtvrtý tým fotbalového krajského přeboru z Kobeřic v jarní části povede Vilém Axmann. Bývalý gólman opavského Kaučuku nahradil na lavičce Petra Součka, který se momentálně nemůže trenérské práci kvůli zdravotním problémům věnovat.

„Šlo o rychlou akci. Dostal jsem nabídku od vedení Kobeřic. Trénování mi chybělo, navíc je to klub s dobrou adresou,“ podotkl Vilém Axmann. „Během své trenérské kariéry jsem pracoval jen v Opavě a Chlebičově. Takže teď si vyzkouším třetí štaci,“ pousmál se. V Kobeřicích je zatím domluven na spolupráci do konce jarní části. „Vedení jsme ale řekl, že až bude Petr Souček v pořádku, hned mu místo přepustím,“ zdůraznil.

S kobeřickým týmem se zatím seznamuje. „Jsem tady dva týdny. Tým poznávám. Musím ale říci, že kvalitu má, a to včetně šikovných mladých hráčů. Petr Souček tady odvedl kus dobré práce a laťku nasadil pořádně vysoko,“ poznamenal čtyřiapadesátiletý kouč, který má na kontě i deset startů v nejvyšší soutěži.

Svůj nový tým vedl naposledy v přípravném utkání s Chlebičovem. To Kobeřice prohrály 4:5. „Každá porážka zamrzí. Je to ale příprava. Šlo mi o to, abych všechny kluky viděl v akci,“ řekl ještě Vilém Axmann.

V dalším přípravném duelu narazí Kobeřice na osmnáctku Slezského FC Opava, následovat bude utkání s Branicemi, opavskou devatenáctkou a generálku obstará střetnutí s týmem Orlové.

Kobeřice - Chlebičov 4:5 (1:2)

Branky Kobeřic: O. Stuchlík 2, M. Stříbný, Kryštof (penalta)

Kobeřice: Štencel (46. O. Hartmann) - P. Stuchlík (46. Hanták), Robin Wirth (60. Petzuch), René Wirth (46. Večerek) - Kašný (60. V. Stříbný ) Petzuch (46. Gross), V. Stříbný (46. Stareček), Kryštof (60. O. Stuchlík), Kubný (15. Breksa), A. Hartmann (15.Stříbný M.) O. Stuchlík (46. Tomíček). Trenér: Vilém Axmann.