Derby krajského přeboru v Háji ve Slezsku příliš zajímavých okamžiků nenabídlo. Kravaře sice nastřelily po už dvou minutách hry břevno, to ale bylo na dlouhé minuty vše. Háječtí fotbalisté nakonec udeřili necelých dvacet minut před koncem. Díky gólům Ivana a Krejčího zvítězili 2:0.

Háj doma porazil Kravaře | Foto: Roman Dujsík

Kravaře bez Halašky a Silbera poprvé vystrčily růžky hned v úvodu, když Zapalač z trestného kopu trefil břevno. „Šlo o naši jedinou šanci v prvním poločase. Soupeř nás nenapadal, mi něj taky ne. Spíše se hrálo mezi oběma šestnáctkami. Moc záživné to nebylo,“ komentoval dění v úvodní pětačtyřicetiminutovce trenér Kravař Michal Krzisch. Obdobně hovořil i asistent domácího kouče Ondřej Matěj: „Převážně se hrálo se mezi šestnáctkami. Kravaře jsme nepouštěli do žádné velké kombinace. K vidění byly spíše náznaky šancí. Vypadalo to, že kdo dá první branku, tak vyhraje.“

Druhý poločas měl totožný průběh. „Bohužel udělali jsme chybu, kterou soupeř dokázal potrestat,“ povzdechl si kouč Kravař. Brankář Kurka špatně odkopl balon. Ten se dostal i Ivanovi, jehož střelu gólman Kravař vyrazil na tyčku a míč nakonec skončil v síti. „My jsme poté otevřeli hru. Chtěli jsme vyrovnat. Krom dvou střel Těžkého jsme si ale žádnou další šanci nevytvořili. Háji nakonec vyšel brejk, z kterého vstřelil druhou branku. Když to shrnu, tak náš výkon nebyl dobrý,“ uznal Michal Krzisch. „Za druhý poločas jsme si zasloužili vyhrát. Díky kravařským fanouškům se hrálo v dobré atmosféře. Pro nás to jsou velmi důležité tři body. Přece jenom jsme hráli s velmi kvalitním soupeřem,“ zakončil Ondřej Matěj.

Háj ve Slezsku – Kravaře 2:0 (0:0)

Branky: 72. Ivan, 87. Krejčí. Rozhodčí: Láryš – Řezníček, Levinger. ŽK: J. Blažej, Jelen – P. Kurka, Heger. Diváci: 373.

Háj ve Slezsku: Nemček – Ivan, Eršil (89. Šimeček), J. Blažej, A. Blažej – Kocur (82. Dvořáček), Michna, Strakoš, Urbančík (58. Lampa), Krejčí (89. Juchelka) – Jelen (89. Šarközy). Trenér: Jan Baránek.

Kravaře: D. Kurka – Kudlík (86. Barcal), Ferenc, Kutty, Pospěch – Tesařík, P. Kurka (46. Heger), Zapalač, Těžký, Kahler (64. Ohřál) – Baranek (75. Mikulenka). Trenér: Michal Krzisch.