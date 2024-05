Kobeřičtí fotbalisté zabrali! Na domácím trávníku po dobré výkonu jasně porazili Vřesinu, a to 4:0. Domácí si díky dvěma brankám Kryštofa už v prvním poločase vypracovali dvougólový náskok. Po přestávce si pak dvě trefy připsal Šimeček.

Kobeřice - Kravaře 0:1 | Video: Petr Widenka

„Hned v úvodu zápasu měl soupeř jednu velkou šanci. Po rohovém kopu a následné hlavičce jsme balon vykopávali z brankové čáry,“ vydechl si trenér Kobeřic Vilém Axmann. Domácí Sokol přitom už v předešlých utkáních hrál dobře, jenomže neproměňoval šance. První gólovku měli Kobeřičtí po čtvrthodině hry. Kašného pokus ale po rohovém kopu zastavilo břevno. V 18. minutě se domácí dočkali. Kašný kopal trestný kop, míč skončil na břevně, následně se odrazil ke Kryštofovi a ten ho hlavou nasměroval do brány. Ve 39. minutě centroval Stareček a Kryštof trefil břevno, míč se k němu odrazil znovu a on ho uklidil už do sítě – 2:0. „Soupeř neměl téměř nic. Naše defenziva totiž pracovala velmi dobře,“ pochvaloval si trenér Kobeřic.

Ďurica popravil hattrickem Benešov. Trenér dá do kabiny odměnu

Po přestávce jeho tým měl dál navrch a přidal další dvě branky. V obou případech se zapsal mezi střelce Šimeček. „Za vítězství jsem rád. Hráli jsme dobře. Naše výkony nebyly špatné ovšem ani v předchozích utkáních. Jenomže jsme neproměňovali šance a vždy inkasovali nějakou lacinou branku. V neděli to bylo jiné, a to rozhodlo,“ byl spokojený Vilém Axmann.

Kobeřice – Vřesina 4:0 (2:0)

Branky: 18. a 39. Kryštof, 70. a 82. Šimeček. Rozhodčí: Lojek – Pasterčák, Godfryd. ŽK: Ševior, Schlischka – Ponížil. Diváci: 217.

Kobeřice: Štencel – Schlischka, Ševior, Večerek, Stareček – Slanina (83. M. Stříbný), Robin Wirth, Kašný (84. Breksa), Kryštof (83. Tomíček) – Šimeček (84. V. Stříbný), Š. Stříbný (59. Petzuch). Trenér: Vilém Axmann.