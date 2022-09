„Měli jsme ospalý začátek. Trvalo nám, než jsme se dostali do tempa,“ začal o utkání vykládat domácí trenér Vilém Axmann. Ve 28. minutě kopal Jistebník standardní situaci a Tischler poslal hosty do vedení. „Soupeř hrál dobře odzadu, my jsme se těžko k němu dostávali,“ pokračoval chlebičovský kouč. Do šance se dostal Baďura, ale neuspěl. Jeho rána z otočky se otřela o tyčku.