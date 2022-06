„Stávalo se, že za celý soutěžní ročník to nezvládl jeden tým a odstoupil, teď je jich víc,“ konstatoval Vladimír Janoško, sekretář Moravskoslezského krajského fotbalového svazu (MS KFS). Z krajského přeboru se odhlásil Fulnek, z I.A třídy Dolní Lutyně, z I.B třídy Tísek a teď byly vyloučeny Mosty, které se třikrát nedostavily k utkání.

„Bohužel v amatérských soutěžích nejsou hráči. Není to jenom u nás, ale je to problém v celé republice. My jsme ještě na rozdíl od jiných silný kraj a fotbalistů máme hodně,“ upozornil.

Přesto se vedle čtyř týmů v kraji na jaře odhlásil z MSFL Dolní Benešov, z okresních přeborů Široká Niva (Bruntál) a Vřesina B (Ostrava), vyloučena byla Viktorie Bohumín (Karviná).

„Dva roky se kvůli covidu pořádně nehrálo a kluci se do toho těžko vraceli. Předtím dohrávali třeba v osmatřiceti letech, dnes mají čtyřicet a do rozjetého vlaku se jim špatně naskakovalo, proto skončili. Další, kteří hrají fotbal amatérsky pro zábavu, dávají přednost práci a rodině,“ podělil se Vladimír Janoško o poznatek.

„Je hodně klubů, které sezonu dohrávají ve dvanácti nebo jedenácti lidech, když do toho nečekaně přijde nějaké zranění nebo karty,“ připomenul krajský sekretář nedávný duel I.B třídy Budišov - Krásné Loučky, který byl předčasně ukončen pro nízký počet hráčů hostů. „Případů, kdy jejich počet klesne pod sedm a nedohraje se zápas, bylo v této sezoně také hodně,“ doplnil.

Soutěže mládeže zatím tohle netrápí, na jaře se v kraji odhlásil pouze jeden tým dorostu a žáků. „V posledních letech ubývají dospělí, ale přibývají děti, po covidu je v přípravkách obrovský nárůst,“ prozradil sekretář MS KFS s tím, že problematické jsou přechody z kategorie žáků do dorostu a pak mezi muže. „Tam jsou největší úbytky, ale to bylo i dřív. Má to logické důvody, kluci jdou na střední a vysoké školy, začnou mít jiné zájmy a ne každý u fotbalu zůstane,“ vysvětlil.

Dá se vyřešit nedostatek mužů než do jejich věku doroste generace z přípravek? „Soutěží je hodně, pořád se rozšiřují divize a v okresech pak nemají s kým hrát. Už delší dobu upozorňujeme na potřebu reorganizace soutěží a uzpůsobení počtu dospělých. Doufáme, že nás vyslyší,“ přál by si Vladimír Janoško, aby se už utkání nemusela kontumovat pro malý počet fotbalistů na trávníku.

„Připravujeme už nový ročník a zatím to vypadá, že se do něj nepřihlásí jen dva tři kluby,“ potěšilo sekretáře MS KFS, že v příští sezoně katastrofa nehrozí.