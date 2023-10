/VIDEO, FOTOGALERIE/ Ostře sledované derby v Krajském přeboru rozhodl v prvním poločase hájecký záložník Jakub Kocur. Domácí celek porazil Pustou Polom 1:0. Polomští fotbalisté kvůli této porážce přišli o první místo v tabulce.

Háj ve Slezsku - Pustá Polom 1:0 | Video: Petr Widenka

V prvním poločase se hrál v Háji zajímavý fotbal. Šance byly k vidění na obou stranách. Za hosty měl dobrou možnost Rolný, který běžel skoro sám na Vaška ale mířil vedle. Na druhé straně trefil po centru Ivana Lampa hlavou břevno. Ve 22. minutě obral Kocur o míč hostujícího zadáka, ze strany běžel sám na Muczku a zakončoval střelou na přední tyč. Balón se otřel o tyčku a skončil v síti.

VIDEO: Spanilá jízda opavského béčka pokračuje. Vlčkův tým skalpoval Ševce

Na začátku druhého poločasu mohli hosté srovnat. První velkou šanci zlikvidoval brankář Vašek, který vytáhl střelu konečky prstů na rohový kop. Po jeho zahrání trefil Gebauer hlavou tyč. Háj mohl přidat druhou pojistku Juchelkou, ale neuspěl. „Odehráli jsme dobrý zápas. Bylo to typické derby. Hrál se agresivní a vyrovnaný fotbal. My jsme chtěli více než soupeř a proto jsme vyhráli,“ podotkl Ondřej Matěj, asistent hájeckého kouče Jana Baránka. „Na Háj neumíme, opakovalo se utkání z jara. K vidění byla řada šancí na obou stranách. Bylo to o jedné chybě, kterou jsme udělali. Konečný výsledek je pro nás zklamáním,“ přiznal polomský kouč David Štverka.

Háj ve Slezsku – Pustá Polom 1:0 (1:0)

Branka: 22. Kocur. Rozhodčí: Kolarský – Švec, Šištík. ŽK: A. Blažej, J. Blažej – Pavlík, Rolný, Kaštovský, Hrabina, Potůček. Diváci: 180.

Háj ve Slezsku: Vašek – Ivan, Konvička, J. Blažej, A. Blažej – Kocur, Urbančík, Michna, Krejčí, Lampa – Jančík. Trenér: Jan Baránek.

Pustá Polom: Muczka – Dresler (57. Potůček), Kuděla, Drozd – Pomp (38. Dušek), Hrabina, Berger, Pavlík (70. Kludka) – Kaštovský (57. Grussmann), Gebauer, Rolný. Trenér: David Štverka.