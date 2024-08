„Hrál se dobrý a hodně zajímavý fotbal, navíc ve vysokém nasazení. K vidění bylo pět branek, červená karta. Diváci museli být spokojeni,“ řekl úvodem trenér Kravař Michal Krzisch. První poločas patřil Kobeřicím. „Kravaře chtěly kombinovat. Byly sice více na míči, my jsme se na to ale připravili a moc jsme jim toho v prvním poločase nedovolili,“ podotkl trenér Kobeřic Ondřej Ficek. Ve 33. minutě šel na hřiště Šimeček a po minutě hry otevřel skóre. Domácí poté mohli své vedení navýšit. Stuchlík trefil tyčku. Střela Slaniny byla zablokována. „Kobeřice dobře zavíraly střed hřiště, a to nám dělalo velké problémy,“ přiznal kravařský stratég. „Přežili jsme tři tutovky domácích,“ dodal jedním dechem. V poslední minutě kopaly Kravaře standardku. Těžký nakonec míč zahrál skvěle a poslal ho do brány.

Ve druhém poločase zahrál Schlischka ve vápně rukou a kopala se penalta. Navíc domácí bek putoval předčasně pod sprchy. Halaška pokutový kop proměnil. „Kobeřice šly do deseti, přesto hrály výborně. Dobře to zavíraly a snažily se nás nutit k chybám. Za svou aktivitu byly odměněny gólem,“ vyzdvihl hru soupeře Michal Krzisch.

Šimeček svou druhou brankou v zápase srovnal na 2:2. Když už to vypadalo na dělbu bodů, přišla akce Kravař. Halaška podržel balon, dal ho na Pospěcha a ten přesnou přihrávkou našel Pospěcha – 2:3. „Je to škoda. Bod jsme si zasloužili. Smekám před svými kluky, jak zvládli hru v deseti. Kravaře byly lepší na míči, my zase nebezpečnější,“ shrnul Ondřej Ficek. „Pro nás je to velmi cenné vítězství. Domácí hráli opravdu dobře,“ zakončil Michal Krzisch.

Kobeřice – Kravaře 2:3 (1:1)

Branky: 34. a 67. Šimeček – 45. Těžký, 59. Halaška (penalta), 87. Ohřál. Rozhodčí: Hošek – Priesol, Viščor. ŽK: Kolarčík, Kryštof – Těžký, Silber, Nestroj. ČK: 58. Schlischka. Diváci: 408.

Kobeřice: Štencel – Schlischka, Robin Wirth, Večerek, Stareček – Kryštof, Kašný, Kolarčík (73. Petzuch), Slanina (63. Kubný) – Nováček (75. V. Stříbný), O. Stuchlík (33. Šimeček). Trenér: Ondřej Ficek.

Kravaře: Hudeček – Malý (70. Kutty), Hrdlička (70. Bitomský), Tesařík, Kahler (79. Heger) – Pavelek (79. Ohřál), Těžký, Nestroj, Pospěch, Silber (79. Harasim) – Halaška. Trenér: Michal Krzisch.