Háj vstoupil do zápasu aktivně. „Hned v úvodu jsme měli dvě velké šance, ale ty jsme neproměnili,“ litoval trenér Háje Michal Janík. Do první se dostal po centru Blažeje Krejčí, druhou zazdil Malúš. „Vytvořili jsme si převahu, soupeř naopak v prvním poločase neměl téměř nic,“ řekl ještě domácí stratég. Dobrou možnost měl Freit, který běžel sám na Štencla ale nepřekonal ho. O pár chvilek později si poradil i se střelou Blažeje. „Pak už se hra srovnala a odehrávala ve středu hřiště,“ dodal domácí trenér ještě k prvnímu poločasu.

Po přestávce vystrčily růžky i Kobeřice. „Více jsme se osmělili a i my jsme se začali dostávat do šancí,“ poznamenal kobeřický stratég Dušan Christoph. Lukáš Kollek pálil mimo. Tentýž hráč se snažil i lob na Godulu, ke smůle Kobeřic ale přehodil i bránu. Na domácí straně měl tutovku Regec. Po přihrávce Krejčího ale z pěti metrů přestřelil bránu. Pět minut před koncem na druhé straně pálil Kraut. Jeho ránu k tyči Godula vyrazil a zápas skončil bezgólovou remízou. „Už to bylo třetí vzájemné utkání, ve kterém jsme nedali Kobeřicím gól. Tento soupeř nám asi nesedí,“ dodal na závěr trenér Háje Michal Janík. „Gól sice diváci neviděli, ale v utkání byly k vidění zajímavé momenty. Háj patří k předním týmům soutěže, ale my si na něj věříme,“ zakončil Dušan Christoph.

Háj ve Slezsku – Kobeřice 0:0

Rozhodčí: Tomšík – Takáč, Schneider. ŽK: Keller, Mleziva, Krejčí, Malúš, A. Blažej – Štencel, Robin Wirth, Kašný, Breksa. Diváci: 110.

Háj ve Slezsku: Godula – Keller, Mleziva, Konvička, A. Blažej – Regec (68. Žůrek), Míšanec, Krejčí, Urbančík – Freit (38. Šimeček), Malúš (65. Jančík). Trenér: Michal Janík.

Kobeřice: Štencel – F. Kollek (60. Buchta), Večerek, Robin Wirth, René Wirth – Š. Stříbný (70. Sotorník), Kašný, Kubný, L. Kollek – Kraut. O. Stuchlík (89. Breksa). Trenér: Dušan Christoph.