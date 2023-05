/FOTOGALERIE/ Jedním z velkých víkendových šlágrů krajského přebor byl duel okresních rivalů v Háji ve Slezsku. Domácí fotbalisté hostili rozjetou Pustou Polom. Na těžkém terénu se nehrál špatný fotbal. Rozhodující okamžik přišel ve druhém poločase, kdy hájecký stoper Malúš zařídil hlavou vítězství svého týmu v poměru 1:0. K tomu ještě domácí nedali Konvičkou penaltu. Na druhé straně trefil Frank tyč.

Háj ve Slezsku - Pustá Polom 1:0 | Foto: Deník/Petr Widenka

„Věděli jsme, že nás čeká tým, který má na jaře výbornou formu. To se taky potvrdilo. Polom hrála dobře, hlavně pak v prvním poločase“ řekl úvodem domácí kouč Michal Janík. „Věděli jsme, že slabina soupeře je na krajích hřiště. Toho jsme se snažili v prvním poločase využít. Z centrovaných míčů Lampy a Krejčího jsme ale nic nevytěžili,“ poznamenal domácí stratég. „V prvním poločase jsme měli dvě pološance. Soupeře, který má velkou kvalitu jsme do žádných tutovek nepustili,“ vzal si slovo polomský trenér David Štverka.

Dolní Benešov propadl u favorita, chytil šestku

Necelých deset minut po přestávce kopali Háječtí standardní situaci. Na Eršilův centr si vyskočil nejvýše Malúš a hlavičkou do protipohybu brankáře Muczky otevřel skóre. „Byli jsme odměněni za naší aktivitu,“ řekl Janík. O pár chvilek později mohli domácí přidat druhý gól. Do vápna vběhl Blažej, gólman ho fauloval a sudí Mitura nařídil penaltu. Balon si vzal Konvička, avšak pokutový kop neproměnil.

Polom nakonec sahala po vyrovnání. Na Virce běžel osamocený Frank, balon ale nasměroval do tyče. „Je to škoda, prohrát jsme si nezasloužili. Celkově se nehrál špatný zápas,“ řekl Štverka. „Krom jedné šance jsme soupeře do žádných velkých akcí nepustili,“ těšilo Janíka.

Domácí celek krom vítězství, udělal ještě velké gesto. Výtěžek ze vstupného a část hráčských prémii putoval na konto fotbalového trenéra Bohuslava Škopka, který trpí nemocí ALS.

Háj ve Slezsku – Pustá Polom 1:0 (0:0)

Branka: 54. Malúš. Rozhodčí: Mitura – Šištík, Boráň. ŽK: Eršil, Regec, Krejčí, Ivan – Muczka, Danyi, Rolný. Diváci: 100.

Háj ve Slezsku: Virec – Ivan, Konvička, Malúš, Blažej – Eršil (65. Šimeček), Urbančík, Žůrek (65. Jančík)– Lampa (60. Keller), Krejčí (76. Zvara) – Regec (60. Míšanec). Trenér: Michal Janík.

Pustá Polom: Muczka – Hradský, Kuděla, Drozd – Kludka (80. Schlossarek), Danyi, Malovec, Potůček – Rolný, Frank, Gebauer. Trenér: David Štverka.