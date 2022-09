Už samotný úvod naznačil, že se diváci mohou těšit na ofenzivní manévry. První velkou šanci měl Řapek, následně trefil břevno Půda. „Bylo velmi důležité, že jsme tyto dvě šance přežili bez úhony,“ vydechl si domácí kouč Dušan Christoph. V 6. minutě šly Kobeřice do vedení, když se po akci Lukáše Kollka trefil Stříbný. O chvíli později pálil Kubný a následně dorážel Robin Wirth – 2:0. Vzápětí zazdil tutovku Kubný. Ve 22. minutě nahrával Kraut Lukáši Kollkovi a bylo to 3:0. Tentýž hráč vzápětí trefil břevno a Kraut tyčku. Po půlhodině hry dorážel Lukáš Kollek a bylo to 4:0. „Zápas jsme měli v této fázi jasně pod kontrolou. Bohužel opět přišly komplikace. Vyrobily jsme dvě chyby a Heřmanice se vrátily do zápasu,“ kroutil hlavou Christoph. Nejdříve si dal vlastní gól Petr Stuchlík a následně po faulu Ševiora proměnil penaltu Půda.