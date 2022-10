„Opět nám nevyšel vstup do zápasu, do dvacáté minuty to bylo 0:2. Začalo to hrubou chybou obrany, druhý gól jsme dostali po rohu. Do konce poločasu jsme měli dvě tři velmi nadějné šance, ale snížit se nám nepodařilo,“ litoval trenér Dolního Benešova Jaroslav Samson.