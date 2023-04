Dolní Benešov měl luxusní vstup do utkání. Hned po rozehrávce vyslal Jaroszek do brejku Osvěčíka, ten zatáhl míč, odcentroval do vápna a Labuda otevřel skóre. „Vstup do zápasu nám vyšel skvěle. Dali jsme vedoucí gól po třinácti vteřinách. To nás uklidnilo,“ pochvaloval si trenér Dolního Benešova Dušan Harazim. Ve 12. minutě se dostal ke střele hostující Jaroszek, z tohoto mráčku ale nezapršelo. V 19. minutě Labuda rozběhl obloučkem Skrocha, to mu ale v rozhodujícím okamžiku utekl balon. Osm minut před poločasem dával balon pod sebe Jaroszek, ale nikoho nenašel. „V prvním poločase jsme měli více ze hry, škoda, že jsme ještě nepřidali jednu branku,“ poznamenal dolnobenešovský kouč.