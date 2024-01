Podzim dolnobenešovským fotbalistům vůbec nevyšel. Tým dokázal z šestnácti zápasů vytěžit pouze jedno vítězství a v tabulce mu patří poslední příčka. V klubu skončil trenér Dušan Harazim, kterému nebyla prodloužená smlouva. Na lavičku účastníka Krajského přeboru se nakonec vrátil trenér Jaroslav Samson.

„Chceme se porvat o záchranu,“ řekl rázně Jaroslav Samson. „Na druhou stranu je cílem vybudovat tým pro další léta. Přivést posily, které budou mít vazbu k Dolnímu Benešovu a okolí,“ zdůraznil staronový kouč.

Z podzimního kádru odešli oba brankáři. Davidu Simkaničovi skončilo hostování z Vřesiny. Vít Baránek předčasně ukončil hostování z Bolatic a následně zamířil do divizních Vítkovic. Na jaře už nebude v Benešově pokračovat ofenzivně laděný Vojta Osvěčík. „Skončila mu smlouva, novou jsme mu nenabídli,“ přiblížil Jaroslav Samson.

Tým opustil také mladý útočník Filip Vala. „Filip měl dobrou letní přípravu. Pak ho ale zastavilo zranění. Chtěli jsme, aby na jaře u nás pokračoval. Bohužel on nechtěl, s tím, že má nabídku z vyšší soutěže,“ prozradil trenér.

Co se týká nových hráčů, tak první vlaštovkou by mohl být brankář Martin Večerek, který naposledy působil v Bohuslavicích a v minulosti chytával také za Hlučín a Markvartovice. „Na příchodu dalších hráčů pokračujeme,“ dodal Jaroslav Samson.

V závěru podzimu naskočil do hry Michal Juchelka, ikona místního fotbalu. „Je pravdou, že Michal naskočil do hry na poslední zápasy. Kdyby chtěl i na jaře, dveře má otevřené. Pro nás by byl velkou pomocí,“ přiznal kouč.

Dolní Benešov má za sebou i první přípravný zápas, kdy prohrál ve Vratimově 1:11. V pátek pak tým vyráží na soustředění do Bruntálu, kde ho čeká duel s divizní Slavojem. Následovat budou duely s Hlubinou, Ratiboří, Bolaticemi, Štěpánkovicemi. Generálku pak obstará střetnutí s Chlebičovem.