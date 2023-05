/FOTOGALERIE/ Zápas z kategorie hodně nepovedených sehráli fotbalisté Dolního Benešova v Petřvaldu. Nalomil je rychlý gól a celý první poločas prospali. Ve druhé půli se chtěli vrátit do zápasu, ovšem jejich naděje na úspěch žily jen sedm minut. Palatický totiž proměnil penaltu a Petřvald vyhrál 6:0.

Petvřvald - Dolní Benešov 6:0 | Foto: Fotbal Petřvald na Moravě

Na první gól se čekalo pouhé dvě minuty. Dujsík zatáhl balon, dal ho pod sebe na Palatického. Jeho ránu ještě brankář Simkanič vyrazil, avšak jen k volnému Vrzalovi, který balon uklidil do odkryté brány. „Tento gól nás uklidnil. Dá se říci, že hru jsme měli jasně pod kontrolou,“ pochvaloval si trenér Petřvaldu Jiří Halamíček.

„Před utkáním jsme si něco řekli. Zřejmě to zůstalo v kabině. Hráči vůbec taktické pokyny nedodržovali. Zmohli jsme se jen na dlouhé nákopy, což nemělo šanci na úspěch,“ zlobil se trenér Dolního Benešov Dušan Harazim. „Bylo to z naší strany úplně bez zájmu. Jen jsme si přišli do Petřvaldu zahrát fotbal,“ kroutil hlavou hostující stratég.

Ve druhém poločase přidali domácí brzy druhý gól a bylo po zápase. „Řekli jsme si, že budeme aktivnější. To se také potvrdilo. Více jsme běhali, bylo to lepší. Bohužel přišla penalta a s ní třetí gól. V té chvíli bylo po zápase,“ povzdechl si Dušan Harazim.

„Za vítězství jsem rád. Všechno nám sedlo. Byli jsme i produktní. Soupeře jsme pustili snad do jedné velké šance. Z té nastřelil břevno,“ poznamenal Jiří Halamíček. „Musíme ale makat dál. Už v týdnu nás čeká pohár s Tichou. Povinnost nám velí vyhrát,“ uzavřel trenér Perřvaldu.

Petřvald – Dolní Benešov 6:0 (2:0)

Branky: 2. a 62. Vrzal, 23. Kovařík, 52. Palatický (penalta), 65. Dujsík, 93. Kouřil. Rozhodčí: Pasterčák – Revaj, Švec. ŽK: R. Huvar – Kolaska, Kalfas. Diváci: 83.

Petřvald na Moravě: Ognjanov – R. Huvar, Taraba, Novák, Ciesarik (70. Kouřil) – Macíček (80. Kutáč), Plešek, Vrzal (80. Macej), Dujsík (70. Hadaš) – Palatický (61. Leixner), Kovařík. Trenér: Jiří Halamíček.

Dolní Benešov: Simkanič – Sobek (74. Halfar), Moravec, Kolaska, Kalfas – Piskala (68. Svoboda), Večerek, Herich (46. Sebrala), Osvěčík, Jaroszek – Skroch. Trenér. Dušan Harazim.