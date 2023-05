Dolnobenešovští fotbalisté si v sobotním dopoledni vyšlápli na jednoho z favoritů krajského přeboru. Ve Vratimově šli devět minut před koncem do vedení, na tři body ale nedosáhli. Ve druhé minutě nastavení vyrovnával totiž na konečných 2:2 Jakub Teplý.

Dolní Benešov remizoval ve Vratimově. | Foto: Deník/Petr Widenka

„Do zápasu jsme šli ve změněném rozestavení. Řekli jsme si, jak budeme hrát. Kluci všechno do puntíku plnili. V úvodu jsme sice při standardní situaci udělali chybu, kterou soupeř potrestal, avšak více jsme mu nedovolili,“ začal o utkání vykládat dolnobenešovský trenér Dušan Harazim. „S přibývajícími minutami jsme byli lepším týmem a zaslouženě se nám podařilo vyrovnat,“ podotkl hostující stratég. Ve 30. minutě odcentroval Jaroszek, Moravec sklepl balon pro Osvěčíka a ten levačkou k tyči překonal brankáře Müllera.

Vstup do druhého poločasu patřil domácím. „Na chvíli jsme vypadli ze hry. Zbytečně jsme byli staženi, naštěstí horkou patnáctiminutovku jsme přežili,“ vydechl si Dušan Harazim. Devět minut před koncem Benešov udeřil. Moravec vybojoval balón, nahrál Osvěčíkovi, který našel Labudu – 1:2. „Mohli jsme brzy vedení navýšit, to se nám ale nepodařilo. Naopak domácí ve druhé minutě nastavení vyrovnali,“ povzdechl si trenér Benešova. V samotném závěru se do šance dostal ještě střídající Husovký, gól ale nedal. „Vždycky zamrzí, když dostanete gól v nastaveném čase. Klukům ale nemohu nic vytknout. Všichni podali dobrý výkon,“ zakončil Dušan Harazim.

Vratimov – Dolní Benešov 2:2 (1:1)

Branky: 7. Zbavitel, 90.+2. Teplý – 30. Osvěčík, 81. Labuda. Rozhodčí: Šištík – Čuba, Mitura. ŽK: Ferenc, Indra – Kalfas, Skroch. Diváci: 80.

Dolní Benešov: Simkanič – Jaroszek, Moravec, Kaluža, Kalfas – Skroch, Herich (74. Večerek), Labuda, Sebrala (57. Piskala), Svoboda (89. Husovský) – Osvěčík Trenér: Dušan Harazim.