Pořádnou divočinu nabídlo 13. kolo Krajského přeboru fotbalistů ve Stonavě. Domácí celek hostil Dolní Benešov. Zápas se změnil v přestřelku, kterou nováček ustál a vyhrál 5:3. Hostující výběr nakonec dohrával v devíti lidech.

Trenér Dolního Benešova Dušan Harazim byl z výsledku zklamaný | Foto: Deník/Petr Widenka

„V prvním poločase jsme hráli dobře. Byli jsme aktivnější. Jelikož na těžkém terénu nešla kombinace, zjednodušili jsme hru a vůbec to nebylo špatné,“ řekl úvodem trenér Dolního Benešova Dušan Harazim. Domácí šli už v 6. minutě do vedení. O minutu později vysunul Baránek Labudu a ten přehodil brankáře Pechu. V 17. minutě už Stonava znovu vedla, to se mezi střelce zapsal bývalý hráč Krnova Váňa. Hosté mohli odpovědět o deset minut později. Labuda ale našel je náruč připraveného brankáře. Sedm minut před poločasem zahrával Keller trestný kop. Našel hlavu Skrocha a do kabin se šlo za nerozhodného stavu.

Po přestávce dostali hosté tvrdý úder. Po dvou minutách vystřelil zhruba z dvacetimetrové distance Váňa. Balón letící do středu brány skončil překvapivě v sítí – 3:2. „Zbytečný gól,“ kroutil hlavou hostující stratég. Stonava nakonec přidala ještě jednu branku. „Kluci se ale nepoložili. Dali jsme kontaktní gól. Bohužel pak začal úřadovat rozhodčí a více nám nedovolil. Nebylo nám přáno,“ zakončil Dušan Harazim.

Stonava – Dolní Benešov 5:3 (2:2)

Branky: 6. a 60. Vlachovič, 17. a 47. Váňa, 93. Nožka – 7. Labuda, 38. Skroch, 71. Hluchník. Rozhodčí: Stankov – Tomšík, Čuba. ŽK: Fizek, Vlachovič, Ruisl – Moravec, Osvěčík, Skroch, Samson, Sobek, Kaluža. ČK: 75. Skroch, 81. Kaluža. Diváci: 100.

Dolní Benešov: Simkanič – Baránek, Moravec, Samson (79. Večerek), Sobek (61. Hluchník) – Skroch, Keller, Herich (61. Kaluža), Tchuř (75. Vala) – Osvěčík, Labuda. Trenér: Dušan Harazim.