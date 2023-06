První půlhodina patřila domácím. Ti se dělali na hřišti, co chtěli. Už po dvou minutách je poslal do hry Taraba a to nebylo vše. „Hráli jsme dobře. Dařilo se nám proměňovat šance a brzy jsme vedli 4:0, další dvě gólovky se nám navíc nepodařilo proměnit,“ začal o utkání vykládat domácí kouč Jiří Halamíček. „Vypadalo to, že máme utkání pod kontrolou,“ pokračoval domácí stratég. „Prožili jsme hrůzostrašný vstup do utkání. Prvních třicet minut připomínalo v našem podání hotovou katastrofu,“ kroutil hlavou trenér Kobeřic Dušan Christoph. „Tak hrozně jsme už dlouho nehráli,“ přiznal. Jenomže v závěru první půle hosté ožili a začali být nebezpeční. Tři velké šance zazdil Adam Hartmann.