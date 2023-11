Nakonec pouze bod vyválčili dolnobnešovští fotbalisté z utkání proti Dolním Datyním. Domácí šli brzy do vedení díky, a to gólu Skrocha. Po přestávce se ale stáhli a soupeř vyrovnal na konečných 1:1.

Dolní Benešov doma remizoval. | Foto: Deník/Petr Widenka

„Do utkání jsme vstoupili dobře. Prvních pětatřicet minut bylo podle mých představ,“ byl spokojený dolnobnešovský trenér Dušan Harazim. V 11. minutě už jeho tým vedl. Baránek hodil dlouhý aut a míč do sítě dotlačil Skroch. A mohlo být i veseleji. Další gólovku měl Osvěčík, radost mu ale pokazila branková konstrukce. Ve 35. minutě po rohovém kopu hlavičkoval těsně nad branku Samson. „Když to shrnu, tak první poločas byl z naší strany solidní. Dobře jsme pracovali směr do obrany,“ řekl ještě k prvnímu poločasu kouč Dolního Benešova.

Po přestávce už domácí tolik aktivní nebyli. „Přišlo mi, že máme strach z vítězství. Nepochopitelně jsme přestali hrát. Zbavovali jsme se balonů. V jednu chvíli nás soupeř mačkal jak citron,“ kroutil hlavou Dušan Harazim. Nakonec celek z Dolních Datyní vyrovnal. „V závěru jsme si vytvořili šance. Ať už se jednalo o Večerka či Hluchníka. V samotném závěru se v dobré pozici ocitl Vala. Konečná remíza je ale spravedlivá,“ zakončil Dušan Harazim.

Dolní Benešov – Dolní Datyně 1:1 (1:0)

Branky: 11. Skroch – 72. Cenek. Rozhodčí: Priesol – Levinger, Tabášek. ŽK: Juchelka - Cileček, Ndanusa, M. Gaži, Střižík. Diváci: 76.

Dolní Benešov: Simkanič – Baránek, Samson (83. Vala), Moravec, Sobek (83. Herich) – Hluchník (62. Večerek), Keller, Skroch, Tchuř (62. Kaluža) – Osvěčík, Smažík (70. Juchelka). Trenér. Dušan Harazim.