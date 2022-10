Pustá Polom zkolabovala v Orlové, dostala sedmičku

Jeho tým přitom neodehrál špatný zápas. První gól dal Nikola Zavadil, syn někdejšího bývalého ligisty Pavla, který tým vede z pozice hrajícího kouče. „Domácí mají velkou kvalitu, avšak do žádných velkých šancí jsme je nepouštěli,“ těšilo Christopha. V 61. minutě prošel do vápna Štěpán Stříbný, přihrál Kubného, který placírkou okolo gólmana Daňka vyrovnal. „V dalších minutách se utkání odehrávalo mezi šestnáctkami. Bohužel v závěru přišly naše chyby a ty nám zlomily vaz. Je to škoda, bod byl opravdu blízko,“ zakončil trenér Kobeřic.

Řepiště – Kobeřice 3:1 (1:0)

Branky: 25. N. Zavadil, 80. Jurča, 84. Zaremba – 61. Kubný. Rozhodčí: Banot – Pasterčák, Jurygáček. ŽK: Ševior, Buchta. Diváci: 153.

Kobeřice: Štencel – P. Stuchlík (87. Breksa), Večerek, Buchta, René Wirth – L. Kollek, Ševior, Robin Wirth, Kubný (87. Volný), Š. Stříbný (87. F. Kollek) – O. Stuchlík (75. Sotorník). Trenér: Dušan Christoph.