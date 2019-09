5. kolo:

HÁJ VE SLEZSKU - PUSTÁ POLOM 3:1 (0:0)

Branky: 62. Dao, 90. Anděl, 91. Uvíra - 52. Rodek, 180 diváků.

Aleš Rozsypal (trenér Háje): „Zajímavé utkání, které skončilo naším vítězstvím. Soupeř šel do vedení, nám se podařilo vyrovnat. Za stavu 1:1 trefil hostující Rodek tyč, my jsme v poslední minutě vstřelili vítěznou branku. S vítězstvím jsme maximálně spokojeni.“

Robert Groff (trenér P. Polomi): „Nezlobte se, zápas komentovat nebudu, a to vzhledem k pánům, kteří ho řídili.“ (rob)

LOK. PETROVICE - ČELADNÁ 6:0 (3:0)

Branky: 22. a 62. Juroszek, 31. Ostáš, 40. Sikora, 64. Reichl, 82. Gill, 80 diváků.

Dušan Kohút (trenér Petrovic): „Chápu Péťu Samce, kterému chybělo několik hráčů sestavy. My to máme podobně. Když nám jich vypadne víc, máme problémy. Dneska na to Čeladná doplatila, mohli jsme jí dát i více gólů. Ještě asi osm tutovek jsme zahodili.“

Petr Sedlák (předseda Čeladné): „Podle mě to v prvním poločase na naši vysokou porážku moc nevypadalo. Jenže do čeho domácí kopli, to jim tam zkrátka padlo. Ve druhé půli ale byli lepší, tam už není o čem polemizovat.“ (čin, sch)

BRUŠPERK - KOBEŘICE 5:1 (3:0)

Branky: 2. a 28. Bartoš, 42. Polášek, 75. Váňa, 87. Bogdan - 54. Buchta, 150 diváků.

Ondrej Hančin (trenér Brušperku): „Musím uznat, že pro hosty je to krutý výsledek. Soupeř totiž s námi chtěl hrát fotbal, a za to mu patří dík. V první půli jsme ho k ničemu nepustili. V té druhé nás při standardce podržel gólman, pak jsme přidali ještě další dvě branky pro brejkových situacích.“

Dušan Christoph (trenér Kobeřic): „Výsledek pro nás vypadá krutě. Bohužel fotbal se rozhoduje v šestnáctkách a v nich nám to nešlo. Na začátku druhého poločasu jsme si vytvořili drtivý tlak. Měli jsme během chvilky pět tutovek, ale podařilo se nám vstřelit jen jednu branku. Domácí pak přidali další dvě, do čeho kopli, to jim tam spadlo.“ (sch, šim)

DOLNÍ DATYNĚ - BYSTŘICE 0:0

90 diváků.

Josef Čermák (trenér D. Datyní): „Chtěli jsme z domácího dvojzápasu čtyři body, máme je. Jen přišly v obráceném pořadí, než jsem myslel. Proti Bystřici se nám dlouhodobě nedaří, dneska to ale byl zápas brankářů. Hlavně ten soupeřův nás doslova vychytal.“

Zdeněk Černek (trenér Bystřice): „K vidění bylo vyrovnané utkání se spoustou šancí na obou stranách. I proto je možná škoda, že to kvůli fanouškům neskončilo spíše 3:3.“ (čin, sch)

ŠENOV - OLDŘIŠOV 3:4 (3:2)

Branky: 26. a 41. Pop, 37. Bílý - 16. Bořucký, 22. Janík, 53. Továrek, 55. Kubalák z pok. kopu, 150 diváků.

Radek Malina (trenér Šenova): „Zápas byl o tom, jestli dál můžeme fungovat v krajském přeboru, ale vstoupili jsme do něho špatně, protože jsme si nechali dát dva góly. Stačili jsme to otočit, řekli jsme si, že budeme hrát aktivně, ale ve druhé půli jsme už neudrželi míč. Hosté to pak dotlačili dvakrát do naší sítě.“

Adam Michalčík (vedoucí týmu Oldřišova): „Jeli jsme pro tři body. Dobře jsme do zápasu vstoupili, jenomže dvougólové vedení nás nejspíše uspokojilo a soupeř výsledek otočil. V kabině byla velká bouřka, řekli jsme si, že zápas nedáme. Vyhráli jsme, ale vítězství utrápené, náš výkon nebyl dobrý.“ (hek, rob)

ČESKÝ TĚŠÍN - BŘIDLIČNÁ 2:1 (1:0)

Branky: 9. Vlachovič, 50. Cieslar - 62. Cudrák, 120 diváků.

Lubomír Luhový (trenér Č. Těšína): „Po špatném začátku jsme měli v týdnu takové filozofické pohovory, které zabraly. V kostce šlo jen o to, aby si hráči plnili taktické úkoly a proti Břidličné byla herní disciplína opravdu naší silnou stránkou.“

Petr Souček (trenér Břidličné): „Narazili jsme na velmi běhavého soupeře, domácí nic nevypustili a tak má vypadat fotbal. Byli s míčem sice asi čtyřikrát za půlkou, ovšem velmi produktivní a na začátcích poločasů nás trestali. Pro nás se jednalo o zápas blbec, měli jsme trvalý tlak, ale byl hlavně po šestnáctku.“ (čin, cha)

HLUBINA - BÍLOVEC 0:4 (0:2)

Branky: 25. Dub, 39. Střelec, 64. vlastní, 77. Seidler, 126 diváků.

Bohuš Keler (trenér Hlubiny): „Musím přiznat, že proti v pohodě hrajícímu soupeři jsme neměli šanci. Je pravda, že jsme ho dostali na koně dvěma smolnými góly a to asi rozhodlo, protože pak jsme už neměli sílu na obrat. I když za stavu 0:2 tam byly ještě možnosti, třetí branka nás dorazila.“

Peter Šloff (trenér Bílovce): „Dvacet minut to bylo vyrovnané utkání, poté jsme dali náhodný gól na 1:0, kdy brankáři soupeře vypadl balon. Pak jsme se dostali do vedení 2:0 a druhý poločas už byl jednoznačný. To už jsme je přehrávali. Rozhodlo, že jsme Hlubinu nenechali dotáhnout a místo toho dali další góly.“ (hek, psu)

KRNOV - FULNEK 0:3 (0:2)

Branky: 21. a 80. Maléř, 37. Rybařík, 310 diváků.

Gustav Santarius mladší (trenér Krnova): „Soupeř byl lepší v kombinaci, v držení míče a zaslouženě zvítězil. Skóre 0:2 v poločase pro nás bylo ještě milosrdné. Soupeře jsme sice měli nastudovaného, i tak byl ale úplně jinde.“

Pavel Jurča (vedoucí mužstva Fulneku): „Přijeli jsme s respektem, protože Krnov ještě neprohrál. Začátek zápasu byl vyrovnaný.Hráli jsme trpělivě a viděli, že soupeř jen nakopával míče a měl otevřenou obranu, takže jsme hráli na brejky. Po poločase jsme vedli 2:0 a věděli, že pokud neuděláme chybu, tak vyhrajeme.“ (cha, psu)