Branky: 23. a 43. P. Zagol, 19. L. Stratil, 40. Špitalík, 87. Vašina, 220 diváků.

Michal Kovář (trenér Fulneku): „Měli jsme dobrý první poločas, soupeře jsme k ničemu nepustili. Dali jsme čtyři góly a ještě mohli další tři přidat. Soupeř překvapil, že chtěl hrát fotbal, což nám vyhovuje. Ve druhém poločase už to z naší strany bylo trochu uspokojení.“

Ondrej Hančin (trenér Brušperku): „Z každého zápasu si je třeba vzít něco pozitivního. A mně se třeba druhý poločas z naší strany líbil. Tam jsme hráli slušný fotbal. Musím ale uznat sílu Fulneku, který vyhrál naprosto zaslouženě. Prozatím to byl nejlepší soupeř od našeho postupu do krajského přeboru.“

ČELADNÁ - KRNOV 1:4 (1:3).

Branky: 13. Horváth - 6. Sabo, 11. Hrubý, 44. Klepáček, 73. Ostrák, 40 diváků.

Šimon Křiva (kapitán Čeladné): „Tady není co říct, zasloužená výhra soupeře. Ten byl hladovější, běhavější, navíc proměňoval své šance. Byl zkrátka aktivní a na hřišti nás přejel. U nás je to taková stále stejná písnička, navíc bych řekl, že už na nás začíná doléhat i ta deka.“

Marek Koraba (předseda klubu Krnova): „Od začátku jsme byli jednoznačně lepší, nikdo by se nemohl divit, kdyby utkání skončilo daleko větším rozdílem. Mrzí mě jen neproměněné šance, kterých bylo opravdu hodně. Branka na 4:1 nás ale uklidnila, pak už se zápas víceméně jenom dohrával.“

BŘIDLIČNÁ - HLUBINA 3:0 (1:0).

Branky: 15. Adamovský, 62. Ficek, 77. Holčák, ČK: 57. Nosek (H.), 80 diváků.

Petr Souček (trenér Břidličné): „Zápas se hrál ve velmi náročných podmínkách. Ze začátku jsme se tak trochu oťukávali, ale v 15. minutě se z přímáku krásně trefil Adamovský. Ve druhém poločase rozhodla červená, hned z následného přímáku dal na 2:0 Ficek. Po třetí brance už se zápas dohrával.“

Bohuš Keler (trenér Hlubiny): „Hrálo se na terénu na hranici regulérnosti, ale to bylo pro obě mužstva stejné. Přesto jsme měli několik šancí. Kdybychom je proměnili, mohl bych říct, že jsme podali výborný výkon, takhle to byl dobrý zápas. Navíc po šancích, které jsme nedali, jsme inkasovali a pak už to bylo složité.“

ŠENOV - ČESKÝ TĚŠÍN 1:3 (1:0).

Branky: 22. Starý - 53. a 71. Folwarczny, 90. Latocha, 102 diváků.

Radek Malina (trenér Šenova): „V prvním poločase jsme hráli dobrou partii, byli jsme o něco lepší a dostali se do vedení. Navíc ještě dvě akce jsme nedotáhli. I druhou půli jsme začali aktivně a tlakem, ale potápí nás hrůzostrašné góly po individuálních chybách. Ale jedeme dál.“

Lubomír Luhový (trenér Č. Těšína): „V týdnu jsme posílili o dva hráče, oba v Šenově hráli. Po soupeřově vedení jsme začali hrát na tři útočníky, nebylo nač čekat. Byl to zápas o šest bodů. Vyplatilo se to.“

PUSTÁ POLOM - LOK. PETROVICE 3:2 (1:1).

Branky: 20. Frank, 72. Hubeňák, 75. Rodek - 34. Sikora, 90. Urban, 59 diváků.

Tomáš Mrázek (útočník Pusté Polomi): „Spravili jsme si chuť za dohrávku s Hlubinou. Po celé utkání jsme byli lepším týmem a zaslouženě vyhráli. Zápas mohl skončit vyšším rozdílem, jenomže jsme zahazovali šance. Já sám měl snad čtyři gólovky.“

Dušan Kohút (trenér Petrovic): „Byl to smolný zápas. Prví půle nám utekla, měli jsme vést, ale místo toho jsme prohrávali. Byli jsme lepší na míči, ale neproměňovali jsme šance a jsme bez bodů.“ (rob, sob)

BÍLOVEC - HÁJ VE SLEZSKU 4:2 (1:2).

Branky: 61. a 87. Limanovský, 45. M. Socha, 80. Střelec z pok. kopu - 18. a 34. Lampa, 180 diváků.

Peter Šloff (trenér Bílovce): „S výsledkem jsme spokojeni, povedlo se nám otočit utkání, ve kterém jsme prohrávali o dvě branky. Hodně důležité bylo, že se nám podařilo vstřelit kontaktní branku na 1:2 ještě na konci prvního poločasu, čímž jsme se vrátili

do zápasu. V závěru jsme soupeře přehrávali a zaslouženě vyhráli.“

Aleš Rozsypal (trenér Háje): „Škoda výsledku. V prvním poločase jsme si vypracovali dvougólové vedení, a měli další světlé okamžiky ve hře. Bohužel jsme inkasovali gól do šatny a po přestávce Bílovec vyrovnal. Nakonec šel do vedení z penalty, kterou raději nebudu komentovat. V závěru jsme pak inkasovali počtvrté. Musím ale uznat, že jsme hráli s hodně kvalitním soupeřem.“ (psu, rob)

BYSTŘICE - OLDŘIŠOV 4:0 (3:0).

Branky: 6. a 48. Pěla, 13. a 18. Kantor, 80 diváků.

Zdeněk Černek (trenér Bystřice): „Podle mě jsme soupeře jasně přehráli. Byli jsme nejen lepší a silnější na míči, ale také více produktivní. Z toho pohledu zasloužené vítězství.“

Adam Michalčík (vedoucí týmu Oldřišova): „Zápas se nám vůbec nepovedl, dělali jsme chyby, které soupeř trestal. Když to shrnu, v Oldřišově jsme měli odpust, bohužel my vyrazili na kolotoč do Bystříce.“ (sch, rob)

KOBEŘICE - DOLNÍ DATYNĚ 1:5 (1:0).

Branky: 38. Robin Wirth - 50. a 72. Cenek, 58. M. Cileček, 78. Jaworek, 90. Masopust, 160 diváků.

Dušan Christoph (trenér Kobeřic): „Začátek nebyl až tak špatný, vytvořili jsme si několik šancí, ale opět se ukázalo, jaký problém nám dělá koncovka. Přesto jsme šli do vedení. Bohužel po přestávce jsme vyrobili dvě školácké chyby, které hosté potrestali. Naše hra se sesypala jako domeček z karet. Byli jsme tragičtí. Za druhý poločas jsme si nezasloužili vůbec nic.“

Petr Mládek (vedoucí Dolních Datyní): „Po první půli jsme sice prohrávali, ve druhém poločase ale domácí odpadli fyzicky. Přejeli jsme je a mohli jsme vyhrát ještě větším rozdílem.“