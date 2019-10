Branky: 28. Panov, 60. Moučka, 86. Gaži - 14. Kubný, 45. Stříbný.

78 diváků.

Petr Sedlák (předseda SK Čeladná): „Hrálo se na hodně podmáčeném terénu, takže to nebyl vůbec jednoduchý zápas. Hrál se ale oboustranně dobrý fotbal, my rozhodli šťastným gólem až v závěru utkání.“

Dušan Christoph (trenér Kobeřic): „Prohráli jsme, protože jsme neproměnili kupu šancí. Koncovka je naší velkou bolestí. Soupeř nám dal lekci z produktivity a dokonale trestal naše chyby. Sahali jsme po bodu, bohužel jsme si nechali dát gól čtyři minuty před koncem.“

BŘIDLIČNÁ - BRUŠPERK 6:1 (4:0).

Branky: 5. a 67. Cudrák, 14. Adamovský, 19. Holčák z pok. kopu, 44. Ficek, 87. Dvořák - 49. Vrána.

80 diváků.

Petr Souček (trenér Břidličné): „Měli jsme skvělý vstup do utkání, po dvaceti minutách to bylo 3:0. Do poločasu jsme ještě přidali čtvrtou branku a bylo víceméně po zápase. Na hřišti jsme dominovali a rozdíl ve skóre tomu odpovídá.“

Ondrej Hančin (trenér Brušperku): „Utkání jsme odehráli ve velmi okleštěné sestavě, chybělo nám z různých důvodů šest hráčů. Bohužel jsme nezvládli prvních dvacet minut, kdy si domácí vypracovali tříbrankové vedení. Za druhou polovinu zápasu kluky chválím, tam jsme byli domácím více než vyrovnaným soupeřem. V naší situaci to bylo prostě těžké.“

ŠENOV - KRNOV 0:10 (0:3).

Branky: 6. a 75. Sabo, 23. a 70. Macík, 44. a 73. Havlíček, 50. Ostrák, 56. Bartoníček, 67. Matějíček, 89. Tomášek.

78 diváků.

Radek Malina (trenér Šenova): „Stav přetrvává. Ze zraněných a nemocných se nikdo nevrátil, naopak přibyli další dva hráči. Bohužel bez nich nejsme konkurenceschopní. Tohle už je velká šichta. Pokud se chybějící hráči nevrátí, hrozí další takový výprask.“

Gustav Santarius ml. (trenér Krnova): „Úvod zápasu byl poměrně vyrovnaný, pak jsme ale začali být lepší a domácí to občas jen zkoušeli z brejků. První dvě branky jsme dali po hezkých kombinacích, do poločasu jsme přidali ještě třetí. Na druhé půli není co hodnotit, domácí zápas úplně vzdali a branek mohlo být ještě více.“

ČESKÝ TĚŠÍN - LOK. PETROVICE 2:1 (1:0).

Branky: 17. Latocha, 75. Vlachovič - 74. Alman.

120 diváků.

Lubomír Luhový (trenér Č. Těšína): „Z naší strany to byl takový pohyblivý výkon. Kolmými přihrávkami jsme se dostávali za zkušenou petrovickou obranu, rozběhali jsme soupeře a Svatoš v petrovické bráně nám chytil ještě asi sedm tutovek.“

Dušan Kohút (trenér Petrovic): „Slabota. První půli jsme prospali, pak se náš výkon o něco zvedl, ale naše střelba nebyla důrazná. Větší šance měl soupeř a zaslouženě vyhrál.“

HLUBINA - HÁJ VE SLEZSKU 2:2 (1:1).

Branky: 19. Petrík, 65. Sasko - 45. Dao, 75. vlastní.

90 diváků.

Bohuš Keler (trenér Hlubiny): „Nepodali jsme optimální výkon, soupeř byl ale kvalitní a zápas vyrovnaný. Remíza je asi spravedlivá, ale z našeho pohledu trochu zklamání, protože jsme dvakrát vedli. Navíc za stavu 2:1 jsme soupeři nic nedovolili, měli šanci na zvýšení, ale nakonec jsme nešťastným gólem přišli o dva body.“

Aleš Rozsypal (trenér Háje): „Bod bereme i vzhledem k tomu, že jsme dvakrát prohrávali. Po opatrném začátku dali domácí gól, nám se podařilo vyrovnat. Ve stejném duchu se nesl i druhý poločas. Nakonec se nám podařilo dát i třetí branku, avšak tu sudí pro ofsajd neuznali.“

PUSTÁ POLOM - BYSTŘICE 5:3 (3:1).

Branky: 27. Kuděla, 37. Hubeňák 39. Rodek 80. Mrázek, 90. Kludka - 26. Krezelok, 50. Noga, 89. Baron z pok. kopu.

58 diváků.

Tomáš Mrázek (útočník P. Polomi): „Hosté hráli na brejky, do vedení šli díky krásné střele. My jsme poté zabrali, dali tři branky. Jenomže místo toho, abychom pokračovali v nastoleném trendu, přestali jsme hrát. Nejsme tým, který by tvořil. Bystřice dala gól a bylo z toho drama. Nakonec máme tři body a diváci se rozhodně nenudili.“

Ondřej Kreželok (hráč Bystřice): „Přijeli jsme pouze v jedenácti, nesešli jsme se. Ale i přesto můžu říct, že jsme odehráli asi nejlepší zápas na hřišti soupeře. Dostali jsme se do vedení, ale domácí z brejků dokázali otočit. Sice jsme ještě snížili na 3:2, ale víc se nám bohužel nepodařilo. I tak bych ale řekl, že utkání bylo vyrovnané.

BÍLOVEC - DOLNÍ DATYNĚ 4:1 (2:0).

Branky: 10. Střelec, 43. Pěla, 48. M. Socha, 66. T. Socha - 80. Baláž.

115 diváků.

Peter Šloff (trenér Bílovce): „Měli jsme od začátku převahu, dali jsme góly a posun na první místo nás těší. Pomohla nám branka na 2:0 před koncem poločasu. Pořád opakuji, že ten, kdo s námi bude hrát fotbal, nebude jen bránit, okopávat nás a míče pouze zakopávat, bude to mít s námi těžké. A to byl případ soupeře, který byl velice kvalitní a nebál se hrát.“

Josef Čermák (trenér D. Datyní): „Bílovec má kvalitní a běhavý tým mladíků, přehrál nás. Na dva góly jsme mu namazali, dostali jsme gól do šatny i z šatny, to se pak těžko hraje. Navíc nás sužuje marodka.“

OLDŘIŠOV - FULNEK 4:2 (1:2).

Branky: 38. a 47. Kubalák 61. Dřizgevič, 89. Továrek - 29. P. Zagol 44. Rybařík.

160 diváků.

Adam Michalčík (vedoucí týmu Oldřišova): „Dnes jsme podali absolutně nejlepší výkon, když jsme dle mého názoru byli do 75 minuty lepším týmem, vytvořili si víc šancí než Fulnek a zaslouženě vedli. Pak jsme se dostali trošku pod tlak, ale kluci dřeli, jezdili takzvaně po zadku a vedení udrželi.. Ke konci jsme z brejku pojistili vítězství a nechali tak tři body doma. Tak jak jsem tipoval.“

Pavel Jurča (vedoucí Fulneku): „Nejsme spokojeni, ale je třeba uznat, že za druhý poločas jsme si body nezasloužili, domácí si to ubojovali. Přitom jsme nezačali špatně a po půli vedli. Hned po přestávce jsme ale dostali na 2:2 po krásné střele do šibenice z otočky, a tím jsme domácí dostali do hry. Vůbec nám nezahrála obrana, dělala až příliš chyb.“

Oprava výsledku 9. kola: Krnov - Břidličná 0:3 kontumačně.