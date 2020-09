Branky: 3. Cileček, 12. Gistinger, 70 diváků.

Aleš Rozsypal (trenér Háje ve Slezsku): „V prvním poločase jsme vyrobili dvě chyby, které soupeř potrestal. Měli jsme několik jasných gólových šanci, které jsme neproměnili. Komárek šel ve druhém poločase sám na brankáře, ale nedal. Naše střelecká nemohoucnost pak vyvrcholila neproměněnou penaltou. Pokud nezačneme střílet branky, nemůžeme bodovat.“

Pavel Cirkl (trenér D. Datyní): „Na skvěle připraveném hřišti byla radost kombinovat. To nám sedělo. Pomohl i výborný start, po dvou akcích jsme vedli 2:0. Byly tam i další šance, ale ty pak měl i Háj. Díky stoperské dvojici teď máme i lepší rozehru, nezmatkujeme, nezbavujeme se zbrkle míče. Jen tak dál.“ (rob, čin)

LOK. PETROVICE - BRUŠPERK 1:2 (1:1)

Branky: 12. Ristovský - 32. Malúš, 50. Váňa, 95 diváků.

Václav Štverka (trenér Petrovic): „Položily nás standardky. Obrana už se vyvaruje hrubek, kterých se dopouštěla na začátku soutěže, vzadu si to sedá, akorát se nám tam pořád točí dost hráčů. Chtělo by to ustálit zadní čtyřku, jako se nám to daří v záloze. Škoda, že jsme z našich šancí nevytěžili víc gólů, protože tohle byl naprosto vyrovnaný zápas.“

Ondrej Hančin (trenér Bušperku): „Byl to těžký zápas, do kterého jsme vstoupili špatně a soupeř toho využil. Potom jsme zaslouženě srovnali, ve druhé půli jsme dali rychlý gól a pak už jsme se zaměřili na to, abychom výsledek ubránili. Kluci to ubojovali a dali do toho srdíčko.“ (čin, sob)

ČESKÝ TĚŠÍN - BÍLOVEC 2:5 (2:2)

Branky: 9. Joukl, 33. Siekiera - 37. a 66. Dluhoš, 44. a 90. M. Socha, 69. Střelec, 120 diváků.

Petr Joukl (hrající trenér Č. Těšína): „Průběhem i výsledkem jsme kopírovali nedávný ligový zápas Karviné proti Spartě. Velkého favorita jsme zaskočili, vedli 2:0, ale ještě do přestávky to bylo 2:2, a nakonec jsme prohráli 2:5. Myslím, že jsme Bílovec zaskočili aktivní hrou, moc to nečekali, mohli jsme dát i víc gólů než dva. Pak už se projevila velká kvalita soupeře.“

Peter Šloff (trenér Bílovce): „Vstup do utkání se nám vůbec nepodařil. Nabrali jsme dvougólové manko, které se nám naštěstí do přestávky podařilo vymazat. Po přestávce jsme na trávníku kralovali. Vstřelili jsme tři branky a zaslouženě vyhráli. Ve druhé půli jsme podali náš nejlepší výkon v sezoně.“ (čin, šim)

BŘIDLIČNÁ - HLUBINA 3:7 (2:4)

Branky: 33. a 64. Adamovský, 35. Berger - 29., 70. a 72. Klíma, 4. a 43. Sasko, 20. Tomek, 65. Frébort, 150 diváků.

Petr Souček (trenér Břidličné): „Soupeř hrál dobře, byl na nás skvěle připraven a zaslouženě vyhrál. My jsme hráli laxně v defenzivě. A když už jsme se nadechovali, nechali jsme Hlubinu skórovat. Nedá se nic dělat, je třeba zvednout hlavu a uspět v dalším utkání.“

Jan Woznica (trenér Hlubiny): „Z naší strany povedené utkání. Myslím si, že jsme celý zápas byli lepší. Brzy jsme vedli 3:0, Břidličná se sice dotáhla na jeden gól, ale bylo vždy důležité, že jsme na to zareagovali. Podle mého gól na 5:3 byl rozhodující, pak se to Břidličné zbortilo jak domek z karet a my klidně mohli dát deset jedenáct branek. Zasloužené vítězství.“ (šim, hek)

PUSTÁ POLOM - ČELADNÁ 6:0 (3:0)

Branky: 31. a 45. Mrázek Tomáš, 40. Frank, 49. Pomp, 59. Potůček, 66. Drozd, 110 diváků.

Tomáš Mrázek (útočník P. Polomi): „Odvedli jsme dobrý pracovitý výkon. Celý tým šlapal na jedničku. Měli jsme i další šance, snad ve třech případech jsme trefili brankovou konstrukci. Je vidět, že celý tým je naladěn do pohody, věřím, že budeme sbírat body i dál.“

Leon Dostalík (trenér Čeladné): „Úvod utkání byl z naší strany celkem slušný, ale po prvním inkasovaném gólu se naše hra zase začala hroutit.“ (rob, sob)

KRNOV - FULNEK 5:2 (3:0)

Branky: 2., 12. a 85. Sklenařík, 35. Ostrák, 56. Bartoníček - 48. Maléř, 57. Šesták, 420 diváků.

Gustav Santarius (trenér Krnova): „Vyšel nám skvěle vstup do zápasu, po čtvrthodině hry jsme vedli 2:0, přidali jsme třetí gól. Kluci hráli opravdu excelentně. Na začátku druhého poločasu došlo k nedorozumění mezi stoperem a brankářem, čehož Fulnek využil. My jsme znovu odskočili na rozdíl tří gólů a zápas si už pohlídali. Celý tým chválím za výborný kolektivní výkon.“

Michal Kovář (hrající trenér Fulneku): „Zápas jsme si prohráli sami. Prospali jsme zcela první poločas, ve kterém byl náš výkon hoden maximálně tak I.B třídy. Po přestávce jsme se zlepšili, podařilo se nám dát gól, jenomže Krnov si zbývající průběh zápasu pohlídal a zaslouženě vyhrál.“ (šim)

BYSTŘICE - PETŘVALD NA MORAVĚ 1:1 (1:0)

Branky: 40. Liberda - 55. Palatický, 200 diváků.

Ivan Martinčík (kapitán Bystřice): „První poločas byl lepší z naší strany, druhou půli zase ovládli hosté. Byla to zasloužená remíza.!

Jiří Halamíček (trenér Petřvaldu): „První poločas byl oboustranně opatrný. Oba týmy spíše jen nakopávaly balony. Domácí z toho vytěžili gól. Po přestávce jsme jasně dominovali, vypracovali jsme si spoustu šancí, klidně jsme mohli vyhrát. Bohužel se nám podařila proměnit jen jedna, když se neskutečně z pětadvaceti metrů trefil Palatický. Za první poločas jsme si vyhrát nezasloužili, za druhý už ale ano.“ (sob, šim)

KOBEŘICE - OLDŘIŠOV 2:2 (2:1)

Branky: 28. Kubný, 36. Buchta - 23. (penalta) a 54. Dřizgevič, ČK: 72. Stuchlík (K.), 324 diváků.

Dušan Christoph (trenér Kobeřic): „Získali jsme bod, na víc jsme neměli. Oldřišov hrál dobře, nám se akorát povedla pasáž mezi 17. a 35. minutou. Druhá půle patřila soupeři. Nás podržel brankář Štencel, pochytal toho opravdu moc. Navíc jsme dohrávali dvacet minut o deseti.“

Petr Hlaváček (trenér Oldřišova): „Kobeřice mohou být rády za bod. V prvním poločase jim vyšly dvě standardky, kdy se jim podařilo otočit výsledek. Druhý poločas byl zcela v naší režii. Měli jsme celou řadu šancí, nakonec bereme bod, i když jsme mohli mít klidně tři. Soupeře ve druhé půli výrazně podržel gólman.“ (rob)

TABULKA

Zdroj: Deník/Marie Rodovská