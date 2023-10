Téměř pět stovek fanoušků dohnalo kravařského nováčka k další výhře. Hrdinou utkání byl domácí záložník Radim Baranek. Zkušený fotbalista dvěma góly rozhodl o tom, že kravařský tým porazil Háj ve Slezsku 2:1.

Kravaře opět rozdávaly fotbalovou radost | Foto: Deník/Petr Widenka

„Zápas jsme si prohráli v prvním poločase, kdy nám velké problémy dělalo agresivní napadání Kravař, které nám znemožnilo rozehrávku,“ přiznal jeden z hájeckých trenérů Ondřej Matěj. „V momentech, když jsme chtěli jít do přečíslení, měli jsme problémy s rozehrávkou,“ dodal. „První poločas nám vyšel. Mohli jsme dát i více branek. K dobrým střeleckým pokusům se dostali Halaška a Silber,“ vzal si slovo domácí stratég Karel Štěpán. Ve 43. minutě padla první branka utkání. Zapalač poslal centr do vápna, míč se odrazil k Barankovi a ten ho dorazil do branky – 1:0. Háj hrozil hlavně ze standardních situací. Po jedné z nich tečoval balon Eršil, ten se dostal k Adamu Blažejovi, který ale netrefil Kurkovu branku.

Kobeřice se zvedly, na domácím trávníku sestřelily Krásné Pole

„Ve druhém poločase jsme prostřídali sestavu a mohli jsme i vyrovnat,“ přiznal Ondřej Matěj. Ve 48. minutě běžel sám na Kurku Juchelka, jenomže selhal a netrefil ani bránu. V 65. minutě vedly Kravaře už o dvě branky. Po levé straně utekl Kudlík, jeho pokus ještě brankář Vašek vyrazil, avšak na dorážku Baranka byl krátký – 2:0. Patnáct minut před koncem vstřelil Háj gól naděje. Brankář Kurka špatně vyrazil míč, toho se zmocnil Lampa a snížil. Na druhé straně zazdil velkou šanci Hrdlička. „Dali jsme sice kontaktní gól, ale krom jednoho závaru jsme si už větší šanci nevytvořili. Kravaře si závěr pohlídaly a zaslouženě vyhrály,“ uznal Ondřej Matěj.

„Utkání jsme nakonec dotáhli do vítězného konce. Z naší strany to nebyl špatný výkon. Kluci zaslouží pochvalu,“ zakončil Karel Štěpán.

Kravaře – Háj ve Slezsku 2:1 (1:0)

Branky: 43. a 65. Baranek – 75. Lampa. Rozhodčí: Macrineanu – Láryš, Minich. ŽK: Těžký, Malý, Silber – A. Blažej, Krejčí, Lampa. Diváci: 438.

Kravaře: Kurka – Malý, Kutty, Barcal, Kudlík – Heger (66. Hrdlička), Těžký (89. Bitomský), Baranek, Silber (89. Falhar) – Zapalač (77. Ferenz) – Halaška (66. Ohřál). Trenér: Karel Štěpán.

Háj ve Slezsku: Vašek – Ivan, Šimeček, Konvička, A. Blažej – Šebesta (57. Dvořáček), Urbančík (46. Lampa), Eršil (85. Šarközy), Michna – Krejčí – Jančík (46. Juchelka). Trenér: Jan Baránek.