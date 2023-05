/FOTOGALERIE/ Sledované fotbalové derby mezi Bolaticemi a Kobeřicemi, které se hrálo v neděli v rámci 24. kola krajského přeboru ve výborné atmosféře, nakonec vítěze nepoznalo. Domácí v závěru smazali dvoubrankové manko a body se tak po remíze 2:2 dělily.

Na podzim skončilo derby mezi Kobeřicemi a Bolaticemi remízou 1:1, v jarní odvetě se body dělily po plichtě 2:2 znovu. | Foto: Deník/Petr Widenka

Kobeřice začaly lépe a do vedení je poslal Šimeček. Stejný hráč po změně stran zvyšoval náskok hostí. Bolatice se ale ještě vzchopily. Nejprve snížily zásluhou Maršáka, alespoň bod vystřelil domácím v nastaveném čase Šamárek.

„Pro nás je to vydřený bod, který bereme všemi deseti. Soupeř byl fotbalovější, vypracoval si daleko více šancí, my jsme se ale nevzdali, bojovali až do konce a byli za to odměněni,“ řekl Deníku trenér Bolatic Tomáš Kretek.

„Derby utkání před skvělou návštěvou jsme měli zvládnout a vyhrát ho. Bohužel jsme neudrželi vedení 2:0, domácí snížili a v poslední minutě srovnali na konečných 2:2. Mrzí nás to,“ hlásil Deníku kouč Kobeřic Dušan Christoph.

Hotovo přitom mohlo být už v 75. minutě. Kobeřice vedly 2:0 a dál nebezpečně hrozily. „Měli jsme tam za toho stavu jednu opravdu stoprocentní šanci, kdy jsme šli sami na gólmana, mohli jsme dát na 3:0 a bylo definitivně hotovo“ vykládal Christoph.

„Po gólu na 0:2, který padl opět po pěkné akci Kobeřic do prázdné branky, přečkali kluci ještě jednu tutovku hostí a chytili druhou mízu. Naději vykřesal Maršák, bod vystřelil v nastaveném čase Šamárek,“ líčil kouč Bolatic Tomáš Kretek.

Oba trenéři si po zápase pochvalovali vysokou návštěvu a fantastickou atmosféru. „Platících diváků bylo 350, celkem klidně i 500. Bylo to perfektní,“ rozplýval se Tomáš Kretek. „Tyhle derby zápasy mám rád. Snad si ho všichni užili,“ dodal Dušan Christoph.

Krajský přebor – 24. kolo (neděle 14. 5. 2023):

Bolatice – Kobeřice 2:2 (0:1)

Branky: 77. Maršák, 90+2. Šamárek – 26. a 67. Šimeček. Rozhodčí: Tabášek - Sklář, Priesol. ŽK: Sikora, Šula – Kryštof. Diváci: 350.

Bolatice: Tomíček – Šamárek, Hluchník, Gaida, A. Baránek, Šula, Maršák, Oberherr (78. Kotík), V. Baránek (78. Řehánek), Skroch, Sikora. Trenér: Kretek.

Kobeřice: Štencel – Robin Wirth, Kašný, Ševior (71. Sotorník), Šimeček (71. Stareček), Večerek, Koller (63. Hartmann), Kryštof, René Wirth (71. Ondřej Stuchlík), Kubný (63. Petr Stuchlík), Stříbrný. Trenér: Christoph.