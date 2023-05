Fotbalisté Kobeřic přehráli v nedělním utkání 23. kola krajského přeboru Háj ve Slezsku 3:0 a polepšili si na osmé místo tabulky. Hosté klesli na třetí příčku.

Háj ve Slezsku - Kobeřice 0:4. | Foto: Deník/Petr Widenka

„Musím hráče pochválit, protože hráli fakt výborně,“ řekl Deníku spokojený trenér Kobeřic Dušan Christoph. „Byl to jeden z nejhorších zápasů, co jsem zatím v Háji zažil,“ kroutil hlavou při hodnocení pro Deník zklamaný kouč Háje ve Slezsku Michal Janík.

„Pomohl nám brzký gól, který dal Šimeček. Pokračovali jsme v dobrém výkonu a ve druhé půli přidali dvě branky z penalt. Vyhráli jsme 3:0 nad týmem, který je kvalitou kádru možná nejlepší v soutěži,“ prohlásil domácí Dušan Christoph.

„Háj naposledy prohrál na konci podzimu loni v listopadu, držel půl roku neporazitelnost. Navíc jsme počtvrté ve vzájemném utkání s Hájem neinkasovali, což je skvělá vizitka. Prostě se na tohoto soupeře umíme připravit a daří se nám s ním,“ dodal Dušan Christoph.

„Věděli jsme, v čem jsou Kobeřice nebezpečné. Připravovali jsme se na jejich brejky, na nebezpečného Šimečka nahoře, no a právě on nám dal brzy z rychlého protiútoku gól. To nebylo dobře,“ vykládal trenér Háje Michal Janík.

„Dopředu jsme byli bezzubí, dozadu nezodpovědní. Přišli jsme si zahrát fotbal, Kobeřice šly vyhrát. Roli mohlo hrát to, že jsme šest posledních zápasu za sebou vyhráli a hráči si mysleli, že to půjde samo. Chyběl nám Zdeněk Eršil, vůdce týmu, který hru organizuje. Ukázalo se, že nám chyběl až příliš,“ uzavřel kouč hostí Michal Janík.

Krajský přebor – 23. kolo (neděle 7. 5. 2023):

Kobeřice – Háj ve Slezsku 3:0 (1:0)

Branky: 52. a 85 obě z pen. Kubný, 10. A. Šimeček. Rozhodčí: Šištík – Čuba, Priesol. ŽK: Kašný, A. Šimeček, Stuchlík – Keller, Blažej, Ivan. Diváci: 170.

Kobeřice: Štencel – Wirth, Kašný, Ševior (89. Buchta), A. Šimeček, Večerek, Kollek (87. Sotorník), Kryštof, Stuchlík (79. Hartmann), Wirth, Kubný (87. Breksa). Trenér: Christoph.

Háj ve Slezsku: Virec – Blažej, Krejčí (78. Zvara), Urbančík (78. Lampa), Ivan, Konvička, Malúš, Mišanec (57. Regec), Jančík (78. V. Šimeček), Strakoš. Trenér: Janík.