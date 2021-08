„Současný vývoj je takový, že virus už nezabíjí, hodně lidí ve všech věkových skupinách je proočkovaných a už nehrozí takové problémy s těžce nemocnými a přeplněnými nemocnicemi, aby se fotbal musel zastavit. Věříme, že k tomu už nedojde,“ říká.

Na variantu, že by se krajské soutěže ani potřetí nedohrály, ale připraveni jste. Jak by to v takovém případě bylo s postupy do vyšších soutěží?

Aby došlo k postupům a sestupům družstev, musí se v soutěži odehrát více než polovina utkání. Například v krajském přeboru mužů, který má 16 účastníků a 30 kol, je povinných 15 kol plus jedno utkání. Tým, který bude na prvním místě, potřebuje splnit podmínku, aby měl víc než polovinu utkání odehraných. Kdyby je neměl, tak nepostupuje.

Změnila se pro tuto sezonu pravidla?

Ta zůstala stejná. Jedinou změnu, kterou jsme na doporučení pravidlové komise FAČR udělali, je formát střídání u soutěží dospělých, který už platí v první lize. Střídat teď stále může pět hráčů, ale jen třikrát během přerušené hry, přestávka se do toho nepočítá.

Složit pro nový ročník všechny krajské soutěže a jejich skupiny musí být složité. Vyskytly se nějaké problémy?

Jsem mile překvapen, že ne. U soutěží dospělých si pouze dva kluby vyměnily soutěže. Bystřice se místo krajského přeboru rozhodla hrát I.A třídu, protože jí třeba z důvodu covidu odešli hráči a neměli takovou kvalitu. Vyřešila to tím, že šla o soutěž níž. A Slavkov šel z I.A třídy do I.B třídy. Soutěže jsme místo nich doplnili nejlepšími týmy z těch nižších.

U mládeže byla situace stejná?

Třeba u žáků se družstva odhlašovala, protože nedala dohromady hráčské kádry. Ale naopak nová družstva překvapivě přibyla, takže jsme soutěže poskládali. A udělali jednu drobnou organizační změnu – dlouhodobě jsme v krajské soutěži žáků měli tři skupiny někdy s jedenácti, dvanácti nebo třinácti družstvy. Letos se nám sešlo celkem osmadvacet týmů, takže jsme udělali dvě skupiny po čtrnácti. Naopak nám přibyla družstva staršího a mladšího dorostu, takže jsme jejich krajské přebory rozšířili na patnáct.

Děti prý během lockdownu seděly celé dny jen doma u počítače a zlenivěly. Platí to i pro mladé fotbalisty?

Měli jsme obavy, že mládeže ubude a týmy se budou odhlašovat, ale k tomu nedošlo. Nicméně, ještě jsme nezačali hrát, takže počkáme, jak to bude ve skutečnosti. Může se totiž stát, že funkcionáři klubů svá družstva přihlásili v domnění, že mají dost hráčů, ale pak přijde třeba nemoc, zranění, nebo se někdo rozhodne skončit proto, že na to nemá. Spokojený budu, až se nám rozjedou všechny soutěže a nikdo neskončí předčasně. Mám totiž informace, že v jiných krajích k tomu dochází.

Fotbalistů je v kraji dost, ale co rozhodčí?

Na zvýšení jejich počtu se snažíme pracovat delší dobu. Někteří v období covidu dobrovolně skončili, jsou zranění, nemocní, nebo se třeba přestěhovali do Prahy. Je to mix důvodů, a to jsme ještě jako kraj dlouhodobě jeden z nejsilnějších. V jiných krajích jsou zápasy, kde třeba vůbec neobsazují rozhodčího, nebo na utkání mládeže a I.B třídu posílají jen jednoho, což se nám dosud nestalo. Vždycky jsme to vyřešili, výjimečně se jednou dvakrát stalo, že v I.B třídě chyběl jeden rozhodčí. Snažíme se pomáhat si rozhodčími z nižších soutěží a okresů, kooperace s nimi funguje.

Prozradíte, na co se v nové fotbalové sezoně těšíte nejvíc vy osobně?

Až se začnou hrát zápasy a život se tím pro hráče, trenéry a fanoušky dostane aspoň částečně do té normální sféry. Když se lidé budou moci přijít podívat na fotbal a kluci si ho zahrát, tak se trošku vrátíme do normálního stavu před třemi lety. Těším se, že zase budeme mít radost ze života.