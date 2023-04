„Po utkání jsme byli všichni opravdu nesmírně smutní a zklamaní. Byl to remízový zápas, myslím, že ten bod jsme si za výkon zasloužili. Oba týmy měly nějaké šance, brankáři byli skvělí. To, co předváděl domácí Godula, bylo něco fantastického,“ řekl Deníku trenér Bolatic Tomáš Kretek.