Hosté šli do vedení po brance Osvěčíka, brzy srovnal Šula. Po změně stran jim vrátil náskok Labuda. Poté chytil gólman Dolního Benešova Simkanič penaltu a domácí dorazil dvěma brankami v rozmezí čtyř minut Skroch.

„Zápas byl hodně ovlivněný silným větrem. V prvním poločase jsme hráli proti němu a domácí byli daleko nebezpečnější než my,“ uznal Dušan Harazim.

„Bolatice jsou sice poslední, ale rozhodně nepůsobily nějakým odevzdaným dojmem, naopak. Potrápily nás. I když jsme se v prvním poločase dostali do vedení, museli jsme se bránit jejich tlaku a přišlo zasloužené srovnání,“ pokračoval kouč Dolního Benešova.

„Ve druhém poločase, kdy jsme hráli s větrem, tak jsme převzali iniciativu a brzy dali důležitý gól na 2:1. Pak jsme ale udělali zbytečnou penaltu, kterou naštěstí domácí neproměnili,“ vykládal Dušan Harazim.

„Byl tam nákop do šestnáctky, náš gólman tu situaci vyhodnotil tak, že vylezl z branky a chtěl míč boxovat, akorát podle všeho zasáhl protihráče a pískal se pokutový kop. Tu chybu odčinil, když ho chytil,“ vykládal Dušan Harazim.

„Domácí jsme definitivně zlomili až gólem na 3:1. Přidali jsme následně i čtvrtý a mohli přidat další. Měli jsme ještě velké šance. Hlavní je ale vítězství a tři body,“ dodal trenér Dolního Benešova.

A jak zatím hodnotí jaro? „Vstupovali jsme do něj se čtrnácti body a po třech zápasech, shodou okolností třech derby, jich máme dvacet. A to není vůbec špatné. Hlavní je pro nás odpoutat se ze spodních pater tabulky. Chceme postupovat do jejího středu,“ uzavřel Dušan Harazim.

Krajský přebor – 18. kolo (neděle 2. 4. 2023):

Bolatice – Dolní Benešov 1:4 (1:1)

Branky: 32. Šula – 79. a 83. Skroch, 26. Osvěčík, 53. Labuda. Rozhodčí: Čuba – Vojkovský, Šištík. ŽK: Sobek, Simkanič, Kaluža (všichni Dolní Benešov). Diváci: 200.

Bolatice: Tomíček – Sikora, Baránek, Šula, Skroch, Gaida, Hluchník (83. Řeháček), Maršák, Ševčík (67. Latka), Boček (56. Ballarin). Trenér: Kretek.

Dolní Benešov: Simkanič – Sobek (86. Górecki), Kaluža, Moravec, Kalfas, Jaroszek, Skroch, Kolaska (83. Sebrala), Piskala, Osvěčík, Labuda. Trenér: Harazim.

