Sahali po výhře, proti byl ale polomský brankář David Muczka. Fotbalisté Dolního Benešova byli v Pusté Polomi aktivnější, vytvořili si několik šancí. V poslední minutě dokonce Labuda trefil břevno, duel nakonec skončil remízou 1:1.

David Štverka trenér Pusté Polomi. | Foto: Deník/Petr Widenka

První branka padla už po třinácti minutách hry. Bartůněk dlouhým autem našel Osvěčíka, ten míč prodloužil na Labudu, který se hlavou nemýlil – 0:1. Domácí srovnali ve 36. minutě. Kludka vybojoval balon, na zadní tyči našel Gebauera a ten překonal brankáře Simkaniče. „Na to, že se jednalo o poslední kolo, tak se hrál slušný fotbal. Benešov nás svou aktivitou zaskočil. Byl nebezpečnější a vypracoval si několik gólových šancí,“ poznamenal trenér Pusté Polomi David Štverka.

Hlavně ve druhém poločase si vzal Dolní Benešov slovo. „Měli jsme šest tisíceprocentních šancí, kdy jsme chodili sami na gólmana. Bohužel jsme je nedokázali realizovat,“ kroutil hlavou trenér Dolního Benešova Dušan Harazim. Gólovky postupně měli Jaroszek, následně Večerek. Do další šanci vyslal Osvěčík Sobka, ovšem i ten ztroskotal na brankáři Muczkovi. Pět minut před koncem zápasu našel před brankou Kaluža Labudu, i toho ale vychytal skvělý gólman domácích. V 90. minutě kopali hosté trestný kop. K míči se postavil Labuda a nasměroval ho do břevna. „Bod bereme. Máme ho díky Davidu Muczkovi, který nás několikrát opravdu podržel,“ chválil svého gólmana David Štverka. „Před utkáním bychom bod brali všemi deseti. Po utkání jsme zklamáni. Hráli jsme dobře, dostávali se do šancí a měli jsme vyhrát,“ zakončil Dušan Harazim.

Pustá Polom – Dolní Benešov 1:1 (1:1)

Branky: 36. Gebauer – 13. Labuda. Rozhodčí: Tabášek – Tomšík, Hrdina. Diváci: 70.

Pustá Polom: Muczka – Hradský, Kuděla, Drozd – Kludka (79. Schlossarek), Malovec (59. Grussmann), Danyi (79. Kunz), Potůček (59. Gloga) – Gebauer, Frank, Rolný. Trenér: David Štverka.

Dolní Benešov: Simkanič – Jaroszek, Bartůněk, Kaluža, Kalfas – Sobek (82. Skroch), Labuda, Večerek, Svoboda, Piskala (75. Halfar) – Osvěčík. Trenér: Dušan Harazim.