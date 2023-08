/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pět branek nabídl zápas krajského přeboru v Dolním Benešově. Domácí fotbalisté hostili Pustou Polom. První poločas ale prospali. Nicméně do utkání se dokázali vrátit. Když už to vypadalo na dělbu bodů, udeřila Polom a odvezla si tři body za výhru 3:2. Ani jeden z trenérů spokojen nebyl.

Dolní Benešov - Pustá Polom 2:3 | Video: Petr Widenka

„V prvním poločase jsme hráli výborně. Byli jsme aktivnější a měli šance,“ ohlížel se za utkáním polomský trenér David Štverka. V 6. minutě vypálil z voleje Pomp a hosté vedli. Další šance měli Palatický, Pomp a Gebauer. „Je škoda, že jsme vedení nenavýšili,“ mrzelo hostujícího kouče. „Do zápasu jsme vstoupili jako mistři světa. Neběhali jsme, chyběla nám bojovnost a chuť hrát,“ byl naštvaný trenér Dolního Benešova Dušan Harazim. „Měli jsme štěstí, že Pustá Polom naší laxnost nepotrestala více brankami. V závěru poločasu jsme měli po faulu na Skrocha kopat penaltu,“ doplnil domácí stratég.

Po přestávce se Benešovští zlepšili. „Udělali jsme bouřku v kabině. Naše hra se zvedla. Podařilo se nám rychle vyrovnat,“ pokračoval Dušan Harazim. V 50. minutě vysunul Osvěčík Labudu a ten mezi nohama prostřelil Kozelského – 1:1. „Do druhého poločasu jsme vstoupili vlažně. Mysleli jsme si, že to půjde samo, opak byl ale pravdou,“ zlobil se David Štverka. V 71. minutě vyšla hostům útočná akce. Po přihrávce Rolného se trefil Gebauer. Za šest minut bylo ale všechno jinak. Osvěčík vyslal do akce Skrocha ten přehodil Kozelského – 2:2. Když už to vypadalo, že se budou body dělit, tak udělali domácí zbytečný roh. Ten kopl Potůček, brankář Simkanič udělal chybu a Gebauer zajistil hostům vítězství. „Děláme žákovské chyby, a to nás stojí body. Za první poločas jsme si nezasloužili vůbec nic. Za druhý bod,“ shrnul Dušan Harazim. Jeho trenérský protějšek dodal: „S druhým poločasem nejsem vůbec spokojený. Má zkušený tým, který by měl tyto zápasy zvládat. Je ale pravdou, že nám chybí tři středoví hráči, což je znát.“

Dolní Benešov – Pustá Polom 2:3 (0:1)

Branky: 50. Labuda, 77. Skroch – 6. Pomp, 71. a 84. Gebauer. Rozhodčí: Petroš – Šištík, Kotas. ŽK: Kaluža, Hluchník, Svoboda – Pavlík, Pomp, Dušek. Diváci: 100.

Dolní Benešov: Simkanič – Hluchník, Moravec, Kaluže, Tchuř – Skroch, Keller, Herich (80. Boček), Osvěčík, Piskala (46. Svoboda) – Labuda. Trenér: Dušan Harazim.

Pustá Polom: Kozelský – Augustýnek, Kuděla, Potůček – Pomp (69. Kaštovský), Grussmann (69. Kludka), Pavlík, Dušek (62. Frank) – Palatický (78. Dresler), Rolný, Gebauer. Trenér: David Štverka.