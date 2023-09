Trápení dolnobenešovských fotbalistů nekončí. Další nepovedený zápas odehráli v Brušperku. Dolní Benešov se nevyvaroval hloupých chyb v defenzívě a prohrál 2:4. Trenér Dušan Harazim byl po utkání pořádně naštvaný.

Dolní Benešov nestačil na Brušperk. | Foto: Deník/Petr Widenka

„Do Brušperku jsme jeli s jasným cílem odvést si tři body. Na soupeře jsme vletěli jenomže po deseti minutách jsme vyrobili chybu při autovém vhazování a Brušperk toho dokázal využít,“ začal s pozápasovým komentářem trenér Dušan Harazim. O čtyři minuty už to bylo 2:0, to Hutník potrestal chybu Tchuře. „Bylo to pro nás sprcha. Dokázali jsme se ale zvednout a do poločasu vstřelit kontaktní gól,“ podotkl hostující kouč. Ve 43. minutě se k míči dostal Labuda, dobře vystřelil. Jeho pokus gólman vyrazil, ovšem na dorážku Osvěčíka byl krátký – 2:1.

Háj slaví první výhru sezony, v brance zářil Petr Vašek

„Řekli jsme si, že do druhého poločasu vstoupíme zodpovědně. Jenomže tomu tak nebylo. Kutáč obešel čtyři hráče a opět jsme nabrali dvougólové manko,“ kroutil hlavou trenér. „V obranné fázi se chováme jako mistři světa. Přijde mi, že si jdeme zahrát jenom fotbal. Musíme změnit přístup, jinak to nemá smysl,“ zdůraznil Dušan Harazim. Jeho tým nakonec prohrál 2:4.

Brušperk – Dolní Benešov 4:2 (2:1)

Branky: 10. a 53. Kutáč, 14. Hutník, 73. Šilák – 43. Osvěčík, 89. Labuda (penalta). Rozhodčí: Godfryd – Herda, Tabášek. ŽK: Němec, Talián – Moravec, Osvěčík, Večerek. Diváci: 105.

Dolní Benešov: Baránek – Hluchník, Moravec, Labuda, Tchuř – Skroch, Večerek, Herich (65. Boček), Keller, Svoboda (78. Glogar) – Osvěčík (73. Samson). Trenér: Dušan Harazim.