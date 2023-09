Dolnobenešovští fotbalisté se v novém soutěžním ročníku trápí. Svěřenci trenéra Dušana Harazima naposledy nezvládli zápas s Vřesinou. Sice byli lepším týmem, ovšem na body nedosáhli. Zahazovali šance, což jim zlomilo vaz. Vřesina vyhrála 2:1.

Dolní Benešov nestačil na Vřesinu. | Foto: Deník/Petr Widenka

„Po celých devadesát minut jsme byli fotbalovějším týmem, měli více míč na svých kopačkách, bohužel ani to nám nestačilo,“ smutnil po utkání trenér Dolního Benešova. Hosté šli po půlhodině hry do vedení. Ve 40. minutě mohlo být srovnáno. Hlavička Svobody ale v síti neskončila.

„Kluky jsem nabádal, ať nepropadají panice. Ve druhém poločase jsme zvýšili aktivitu na posledních dvaceti metrech a dostali Vřesinu pod trvalý tlak,“ pokračoval Dušan Harazim. V 57. minutě zatáhl Osvěčík balon, dal ho pod sebe na Kellera a ten vyrovnal. „Měli jsme poté šance na to, abychom výsledek otočili,“ podotkl kouč. Po hodině hry se po standardce Večerka dostal do zakončení Skroch. Další dvě šance měl Osvěčík. „Opět se ukázalo staré pravidlo nedáš – dostaneš. Soupeř udělal dlouhý nákop, který jsme nezachytili a Bogdan vstřelil vítězný gól. Byl to poslední hřebíček do naší rakve,“ povzechl si Dušan Harazim. „Hra není špatná, bohužel nedáváme góly. Chybí nám i kousek toho štěstí. Věřím, že nyní se už chytneme a z Brušperku přivezeme tři body,“ zakončil trenér Dolního Benešova.

Dolní Benešov – Vřesina 1:2 (0:1)

Branky: 57. Keller – 35. Strohaml, 82. Bogdan. Rozhodčí: Čuba – Petroš, Boráň. ŽK: T. Hružík, Maršálek. Diváci: 120.

Dolní Benešov: Baránek – Kaluža (80. Gajdečka), Moravec, Labuda, Tchuř – Sobek (6. Večerek), Skroch, Herich, Keller, Svoboda (90. Sebrala) – Osvěčík. Trenér: Dušan Harazim.