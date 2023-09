Dolnobenešovským fotbalistům se v letošní sezoně vůbec nedaří. Naposledy nezvládli domácí duel s ambiciózním Petřvaldem. Nechytli začátek a prohráli vysoko 0:5. Trenér Dušan Harazim by svůj tým rád ještě posílil.

Trenér Dolního Benešova Dušan Harazim má o čem přemýšlet. | Foto: Deník/Petr Widenka

Petřvald šel do vedení už ve 3. minutě. Švec vyvezl balón, křížnou přihrávkou našel Dujsíka, který běžel sám na Simkaniče a nedal mu šanci. O osm minut později už to bylo 0:2. Po narážečce uklidil balon k tyči Buryan. Hosté byli při chuti. Zpoza šestnáctky se do míče opřel Urban a bylo to 0:3. Petřvaldští byli aktivní i po přestávce. V 64. minutě si pohrál s obranou Kovařík – 0:4. V poslední minutě zahodil velkou tutovku Handlíř, odražený míč se ale dostal k Tarabovi a ten upravil na konečných 0:5.

„Od prvních minut jsme působili odevzdaným dojmem. S hlavami dole. Kluci si vůbec nevěří. Petřvald byl od prvních minut lepším týmem a zaslouženě vyhrál,“ řekl po utkání trenér Dolního Benešova Dušan Harazim. „Jediným našim pozitivem byl výkon sedmnáctiletého Gajdečky, který byl našim nejlepším hráčem,“ podotkl kouč poraženého týmu.

Dolní Benešov se zatím trápí. Ze sedmi kol vytěžil pouze dva body. „Situace není dobrá, navíc bojujeme i s velkou marodkou. Pracujeme na posílení týmu. V týdnu by mělo být jasněji,“ řekl ještě Dušan Harazim.

Dolní Benešov – Petřvald na Moravě 0:5 (0:3)

Branky: 3. Dujsík, 11. Buryan, 32. Urban, 64. Kovařík, 90. Taraba. Rozhodčí: Macrineanu – Láryš, Minich. ŽK: Moravec, Osvěčík. Diváci: 102.

Dolní Benešov: Simkanič – Hluchník (35. Samson), Moravec, Labuda, Kaluža (35. V. Baránek) – Svoboda (74. Komárek), Skroch, Herich (63. Glogar), Osvěčík, Gajdečka – Vala (74. Husovský). Trenér: Dušan Harazim.

Petřvald na Moravě: Ognjanov– Buryan, Švec, Taraba, Ciesarík – Macíček (68. Bernatský), Vengřinek, Urban (58. Gryc), Dujsík (74. Handlíř) – Celba (68. Vrzal), Kovařík (74. R. Huvar). Trenér: Jiří Halamíček.