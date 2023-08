Zlatý bod vydolovali fotbalisté Dolního Benešova na hřišti v Krásném Poli. Ještě v poslední minutě prohrávali o dvě branky. Díky mocnému finiši brali bod za remízu 3:3.

Trenér Dolního Benešova Dušan Harazim. | Foto: Deník/Petr Widenka

„Jak je u nás v letošní sezoně zvykem, měli jsme hrůzostrašný začátek. V prvních třiceti minutách jsme byli směrem do ofenzívy jaloví. Naopak soupeř byl nebezpečný. Několikrát nás podržel brankář Simkanič,“ začal o utkání povídat trenér Dolního Benešova Dušan Harazim. „S přibývajícími minutami jsme se dostali do hry, stále to ale nebylo ono. Měli jsme i jednu šanci, do které se dostal Labuda,“ pokračoval šéf hostující lavičky.

Úvod druhého poločasu Benešovu vůbec nevyšel. „V kabině jsme si něco řekli, bohužel na trávníku to vypadalo úplně jinak. Soupeři jsme na dva góly doslova nahráli,“ zlobil se Dušan Harazim. V 58. minutě se Dolnobnešovští nakopli. Moravec si narazil se Skrochem a střelou z jedničky vrátil hosty do hry. „Vypadalo to, že se nadechujeme a půjdeme si za vyrovnáním. Udělali jsme ale chybu, soupeř šel do brejku. Kaluža ve vápně fauloval a domácí dali z penalty třetí branku,“ pokračoval trenér Dolního Benešova v zápasovém hodnocení.

Rozhodnuto ale nebylo. V 90. minutě se prosadil po centru z boku Skroch a ve čtvrté minutě nastavení vyrovnával na konečných 3:3 po stříleném centru Labudy střídající Svoboda. „Jsem rád, že to kluci nezabalili a dokázali vyrovnat. Bod má pro nás cenu zlata, nicméně ale s výkonem spokojený nejsem,“ zakončil Dušan Harazim.

Krásné Pole – Dolní Benešov 3:3 (0:0)

Branky: 47. a 85. (penalta) Ševčík, 49. Duda – 58. Moravec, 90. Skroch, 94. Svoboda. Rozhodčí: Tabášek – Slaný, Šištík. ŽK: Klimek, Mašlanka – Kaluža. Diváci: 120.

Dolní Benešov: Simkanič – Sobek (61. Piskala), Kaluža, Moravec, Tchuř – Skroch, Osvěčík, Keller, Herich (71. Večerek), Hluchník (81. Svoboda) – Labuda. Trenér: Dušan Harazim.