Nováček fotbalové krajského přeboru z Kravař poprvé vyšel bodově naprázdno. V Orlové nezačal špatně, jenomže nezvládl závěr prvního poločasu. Inkasoval dvě branky a nakonec prohrál 0:4.

Kravaře padly v Orlové. | Foto: Deník/Eliška Žídková

„Dostali jsme slušně přes prsty. Ale i to fotbal přináší,“ poznamenal trenér Kravař Karel Štěpán. „Výsledek vypadá hrozivě. Nemyslím si, že bychom byli o tolik horším týmem. Hlavně v prvním poločase jsme měli šance,“ podotkl zkušený kouč. Do dvou gólovek se dostal Tesařík. Nejdříve hlavou trefil tyč a pár okamžiku hlavičkou jen o kousek minul bránu. „Pak přišel závěr prvního poločasu, který jsme vůbec nezvládli. Po rohu jsme nepohlídali hráče a ten nám dal gól. Úplně zbytečná chyba,“ zlobil se Karel Štěpán a dodal: „Vzápětí jsme byli nedůrazní v šestnáctce a soupeř nás za to potrestal druhou brankou.“

Po přestávce chtěly Kravaře s výsledkem něco udělat, to se jim ale nepodařilo. „V kabině jsme si řekli, že budeme ještě více aktivní. Jenomže po minutě jsme inkasovali třetí gól a bylo po zápase. Měli jsme sice šance, avšak i kdybychom hráli dva dny, tak gól nedáme,“ zakončil Karel Štěpán.

Orlová – Kravaře 4:0 (2:0)

Branky: 40. Renta, 42. a 46. Zach, 54. Motloch. Rozhodčí: Novák – Pasterčák, Gańczarczyk. ŽK: Nowinski, Kadlíček, Botur. Diváci: 122.

Kravaře: Hudeček – Malý (72. Falhar), Tesařík, Kutty, Kudlík – Heger (72. Kupka), Hrdlička (59. Peterek), Kryštof (59. Ohřál) – Zapalač, Těžký – Halaška. Trenér: Karel Štěpán.